Confirman que The Batman tratará sobre traumas de Bruce Wayne

Tomada de Internet

Ciudad de México.- The Batman, la nueva cinta en solitario del legendario personaje de DC que dirige Matt Reeves, buscará ofrecer una aproximación al héroe distinta de lo visto hasta ahora en pantalla. Así, tal como ha revelado uno de los guionistas de The Batman, esta cinta no será una historia de superhéroes al uso, ya que explorará los traumas del vigilante "de manera muy entretenida y sorprendente".

En una entrevista con Den of Geek, el guionista Mattson Tomlin confirmó que el filme protagonizado por Robert Pattinson abordará los inicios de Bruce Wayne en el papel de Batman. Además, Tomlin también reveló que la narrativa girará en torno al trauma del icónico personaje.

"Creo que Matt Reeves como cineasta, si miras cualquiera de sus trabajos, siempre viene de un punto emocional, nunca de una gran acción. Siempre muestra cuál es el alma del personaje", señala el escritor que apunta que esta versión se aproxima a la figura de Batman "como alguien que ha pasado por un trauma y todo lo que está haciendo es una reacción a eso en lugar de rehuirlo".

"Esta película se apoya en eso de manera muy entretenida y sorprendente", asegura Mattson Tomlin sobre el filme que, además de con Pattinson como Bruce Wayne, contará con Zoë Kravitz como Catwoman, Andy Serkis como Alfred Pennyworth, Colin Farrell como Pingüino, Jeffrey Wright como James Gordon, Paul Dano como Acertijo, Peter Sarsgaard como Gil Colson y John Turturro como Carmine Falcone.

Está previsto que The Batman llegue a los cines el 1 de octubre de 2021, aunque aún queda por ver cómo afecta la pandemia de coronavirus a la fecha de lanzamiento.