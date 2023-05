Confirman que Tina Turner falleció de causas naturales

Agencia Reforma

Ciudad de México.- De acuerdo con el Daily Mail, la legendaria cantante Tina Turner falleció por causas naturales. La noticia fue confirmada este jueves por su representante a través de un breve comunicado proporcionado al medio.

La llamada "Reina del Rock 'n Roll" murió este miércoles 24 de mayo a los 83 años. Se encontraba en su mansión ubicada en Küsnacht, Zurich, en Suiza. Cuando se reveló su fallecimiento, no se señalaron las causas.

El mismo representante publicó en redes sociales este miércoles que la cantante llevaba batallando durante varios meses con una "larga enfermedad", sin ofrecer más detalles.

"Con gran tristeza anunciamos el fallecimiento de Tina Turner. Con su música y su ilimitada pasión por la vida, cautivó a millones de fanáticos en todo el mundo e inspiró a las estrellas del mañana", se informó en redes en un comunicado oficial.

"Hoy despedimos a una querida amiga que nos deja a todos su obra más grande: su música. Toda nuestra más sincera compasión está con su familia. Tina, te extrañaremos mucho".

Apena dos meses antes de su muerte, en marzo, la cantante usó sus cuentas oficiales para explicarle a sus seguidores que se encontraba en "peligro" debido a la enfermedad renal que tenía.

"Mis riñones son víctimas de no haberme dado cuenta de que mi presión arterial alta debería haber sido tratada con medicina convencional", escribió Turner en su cuenta de Instagram en aquel momento.

"Me he puesto en gran peligro al negarme a enfrentar la realidad de que necesito una terapia diaria y de por vida con medicamentos. Durante demasiado tiempo creí que mi cuerpo era un bastión intocable e indestructible".

El fallecimiento de la intérprete de canciones como "Goldeneye", "Proud Mary", "The Best" y "Private Dancer" cimbró a la industria musical y a miles de fans de todo el mundo.

Todos quieren un pedazo de Tina

Tras la noticia de su muerte, la autobiografía de Tina Turner, titulada "I, Tina", coescrita por Kurt Loder, se posicionó como uno de los libros más vendidos de la semana. en menos de 24 horas.

El texto fue la inspiración principal para la exitosa película biográfica What's Love Got to Do With It, lanzada a inicio de los 90, y que actualmente se puede ver en Star+. En ella Tina cuenta su ascenso al estrellato, y en especial, su tortuosa relación con su primer marido, Ike Turner.

En cuanto a su música, la mayoría de sus discos y canciones vieron un aumento meteórico de ventas y streamings en varias plataformas como Spotify, Amazon y Apple Music, de acuerdo con el portal TMZ.

"Tina también está teniendo un gran auge en iTunes, con 'What's Love Got to Do with It', 'Proud Mary' y 'Better Be Good to Me' como solo algunos de los sencillos que se abren camino hacia la cima", señaló el medio.

Queda audiencia en shock por su muerte

Desde hace un par de años, la obra de teatro musical Tina: The Tina Turner Musical ha estado de gira por varias partes del mundo, de manera ininterrumpida. Actualmente se encuentra en Inglaterra.

Este miércoles, mientras se presentaba una función en el West End de Londres, la audiencia que presenciaba el montaje quedó impactada por el anuncio de la muerte de la cantante.

El momento fue captado en video y compartido en TikTok. La protagonista de la obra, Kristina Love, quien da vida a Turner, detuvo la producción mientras lloraba y le compartía la noticia al público.