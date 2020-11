Confirman segunda temporada de 'Emily in Paris'

Tomada de Internet / Imagen Ilustrativa

Ciudad de México.- Lily Collins continuará con su aventura francesa. Netflix confirma que habrá una segunda temporada de 'Emily in Paris', el nuevo éxito de Darren Star, creador de 'Sex and the City'. Ha sido la propia Agencia Savoir la que ha anunciado que la joven tendrá "que permanecer" en la capital gala "por un período de tiempo más largo de lo previsto".

"Ha logrado enamorar a algunos de nuestros clientes más difíciles en este corto período de tiempo en Savoir. Llámelo bonne chance o ingenio americano -me inclino más por lo primero-, pero sus resultados son impresionantes", puede leerse en la misiva. "¡Nos encanta tener a Emily en París!", añade la agencia.

Esta singular 'carta de renovación' viene junto con un anuncio más tradicional en redes sociales, con la plataforma compartiendo un video con los actores celebrando la renovación, bridando con champán, ¡bien sûr!

Según declaró Star en O Magazine, en la segunda temporada, Emily "estará más integrada en la ciudad, será una residente más". "Eso le hará poner los pies sobre la tierra. Construirá una vida allí", añadió.

Producida por Darren Star Production, Jax Media y MTV Studios, Lily Collins protagoniza la ficción junto con Philippine Leroy-Beaulieu, Ashley Park, Lucas Bravo, Samuel Arnold, Bruno Gouery y Camille Razat.