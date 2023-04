Confirman serie de Harry Potter

Ciudad de México.- Adiós rumores, Harry Potter volverá, ahora en formato de serie, directamente para la nueva plataforma de nombre Max.

HBO Max como lo conocemos desaparecerá y dará paso a una nueva plataforma que combinará sus contenidos con los de Discovery+. Como parte del gran anuncio fueron también presentadas nuevas producciones y oficializada la gran bomba del día: el mundo mágico vuelve con adaptaciones de un libro por temporada.

Pocos detalles son sabidos de la producción, por ahora. J.K. Rowling fungirá como productora ejecutiva y todos los personajes serán interpretados por nuevos actores, aunque conociendo el historial de este tipo de adaptaciones no es difícil imaginar algunas apariciones de cast original.

Claramente Max tiene buenas prospectivas de la serie. No hay antecedente de una serie que haya comenzado su producción con la expectativa inicial de generar siete temporadas completas. Claro que es previsible que si Max no obtiene el éxito deseado pueda interrumpir la serie, pero no deja de ser llamativa la promesa de adaptar un libro por temporada.

Max hizo énfasis en el anuncio oficial en que la serie se enfocará en ser fiel al material de origen.

El primer reporte de que Warner estaría contemplando hacer una adaptación a serie de 'Harry Potter' llegó de la mano de Variety en 2021. Max no dio a conocer tiempos o avances en la producción, mucho menos fecha de estreno.