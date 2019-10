'Congela' The Offspring nuevo disco

The Offspring deberá aguantar las ansias de ver pronto su nuevo material publicado. El disco número 10 de su carrera, aún sin título, seguirá en espera.

La banda estadounidense de punk rock aún está en negociaciones para su distribución.

"Hemos estado trabajando en conseguir un acuerdo de distribución con alguna disquera, pero no hemos podido llegar a un convenio, estamos escuchando ofertas", dijo Noodles, guitarrista del grupo, en entrevista telefónica desde California.

"En algún momento sí me siento muy frustrado. Voy a poner todas mis canciones en un correo y se las enviaré a todos mis amigos; esto ya está en un punto un poco ridículo", agregó.

Aunque no abundó con qué disquera están negociando, dijo que lanzar el material ya terminado de forma independiente no es una opción hasta ahora, pues los integrantes no quieren convertirse en sus propios promotores.

"Queremos trabajar con personas que entiendan la música y se la lleven a los fans", expresó.

La agrupación, integrada también por Dexter Holland (voz), Greg K.(bajo) y Pete Parada (batería), forma parte la oferta musical del Live Out 2019.

Noodles, también segunda voz del conjunto, se mostró emocionado por volver a México, no sólo por los chilaquiles verdes que tanto le gustan, sino porque podrá tocar todos sus éxitos con los fans y también disfrutará de las otras bandas invitadas al festival que tendrá lugar en el Parque Fundidora.

"Hay muchas bandas que van a tocar en el Live Out, y estoy emocionado por ver a algunas de ellas, como Vampire Weekend, creo que es una de las grandes bandas de todos los tiempos.

"Además, nunca he visto a Cage the Elephant, The Neighbourhood, será grandioso, y conocer algunas nuevas de las que nunca he escuchado", compartió.

Sobre el repertorio que espera incluir el próximo 19 de octubre, el músico señaló que tienen un setlist muy especial.

"Hay canciones que sabemos que tenemos que tocar, 'Pretty Fly (for a White Guy)', 'The Kids Aren't Alright' y 'Self Esteem' y hay otras que intentamos acomodar que son como cortes de discos, sabemos que son las favoritas; es difícil complacer a todos, pero sí recibimos mucha retroalimentación de los seguidores", explicó.

Como artistas son fieles a su trabajo, pero en lo personal Noodles reveló que tiene otras actividades favoritas.

"En mi tiempo libre me gusta surfear, pescar, acampar e ir a conciertos", expresó sobre sus pasatiempos a los cuales saca provecho.