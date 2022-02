Conoce a las tres comediantes que conducirán el Óscar

Reforma

Ciudad de México.- Tras mucha especulación y rumores, al parecer ya tenemos a las tres conductoras de la próxima entrega del Óscar: las comediantes Wanda Sykes, Amy Schumer y Regina Hall.

De acuerdo con varios medios internacionales como Variety y Deadline, las también actrices serán los anfitriones de la edición número 94 de los Premios de la Academia.

Se espera que la noticia se anuncie oficialmente este martes en el programa Good Morning America, de ABC, cadena que transmitirá la ceremonia de premiación el 27 de marzo en Estados Unidos.

Parece que la tercia de comediantes será la única en entregar los premios, pese a que antes se habló de acudir a más estrellas para co-conducir la ceremonia. El productor Will Packer lleva varias reuniones en las últimas semanas con su equipo creativo para encontrar la receta adecuada para la noche más importante de Hollywood.

Los representantes de Sykes, Schumer y Hall no ofrecieron comentarios al respecto, aunque este domingo Schumer publicó una larga presentación de diapositivas en Instagram con algunos de los aspectos más destacados de su carrera, con la leyenda: "Grandes noticias divertidas en camino".

Amy ha recibido 12 nominaciones a los Premios Primetime Emmy, ganando en 2015 por su destacada serie de sketches Inside Amy Schumer. En 2022, la comediante protagonizará la serie de Hulu de 10 episodios, Life & Beth.

Regina Hall ha aparecido en las sagas de películas Scary Movie y The Best Man, además de filmes como Little y The Hate U Give". También protagonizó Girls Trip, que produjo Packer.

Mientras, Wanda Sykes es la estrella, creadora y escritora de The Upshaws, de Netflix, y ha aparecido en televisión en The New Adventures of Old Christine, Curb Your Enthusiasm y Black-ish. Tiene 14 nominaciones al Emmy y una victoria.