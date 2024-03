Conoce al 'oso goloso' de la serie 'The Bear'

FX / Cocinar, asar, aliñar, condimentar, todo pasa con grandes movimientos de cámara y close-ups a todos los involucrados en esta cocina de barrio FX / Cocinar, asar, aliñar, condimentar, todo pasa con grandes movimientos de cámara y close-ups a todos los involucrados en esta cocina de barrio FX / Cocinar, asar, aliñar, condimentar, todo pasa con grandes movimientos de cámara y close-ups a todos los involucrados en esta cocina de barrio FX / Cocinar, asar, aliñar, condimentar, todo pasa con grandes movimientos de cámara y close-ups a todos los involucrados en esta cocina de barrio

Ciudad de México.- Si eres amante de esos grandes sándwiches llenos de pastrami o de los descomunales hot dogs con chili que se sirven en los "delis" de Nueva York o Chicago, pero también de la alta gastronomía, tipo el reconocido restaurante Noma, en Dinamarca, no te puedes perder la exitosa serie The Bear, la cual está disponible con sus dos temporadas en la plataforma Star+.

Una gran opción -al principio no tan fácil, porque cuesta trabajo acostumbrarse a los gritos y peleas de ese changarro- para los amantes de la cocina, al seguir al chef Carmen Berzatto, llamado cariñosamente "Bear", el cual, ante el suicidio de su hermano, tiene que sacar adelante una cafetería llamada The Beef of Chicagoland, un tugurio sucio, oscuro y lleno de grasa, el cual, sin embargo, ha logrado encantar con sus clásicos bocadillos a su clientela en la Ciudad de los Vientos.

Con un ritmo frenético, en el cual parece que formamos parte de la escuadra cocinera del antihéroe, Jeremy Allen White, quien obtuvo el Emmy como Mejor Actor este año, y quien se ha convertido en modelo de ropa interior para Calvin Klein, da vida al cocinero "Carmy". Este chico se ha formado nada menos que con el legendario chef Thomas Keller, e incluso llegó a trabajar en el famoso restaurante The French Laundry.

Una familia italoamericana disfuncional, con grandes recetas tradicionales (como los siete pescados, un platillo que se convierte en todo un símbolo en la serie), el atormentado "oso" trata de dirigir un grupo de rudos asistentes, igual o más disfuncionales que él. Desde su gran amigo Ritchie (encarnado estupendamente por Ebon Moss-Bachrach), que desea ser italiano como la familia de Carmen, aunque es polaco; hasta la amargada cocinera latina Tina, la cual se opone a cualquier evolución dentro de la cafetería.

Así, entre antojables y calóricos bocadillos que forman parte de la dieta gringa, pasan rápido los capítulos, en los cuales todos los involucrados pelean, gritan y dan rienda suelta a sus frustraciones, teniendo como gran hilo conductor la comida bien hecha.

Una gran ensalada de personajes, que se va puliendo hasta volverse "fifí", donde destaca Sidney, interpretada por Ayo Edeberi, una adolescente muy inteligente y emprendedora, que se convierte en el brazo derecho de "Bear". Sobresale también, más gritona que nunca (y mira que ha entrenado sus pulmones en la saga de horror de culto Halloween), Jaime Lee Curtis, como la atormentada matriarca del clan italiano.

Cocinar, asar, aliñar, condimentar, todo eso pasa en esta serie con grandes movimientos de cámara y close-ups a todos los involucrados en esta cocina de barrio, que busca convertirse en un restaurante de alto lujo. Y mientras tanto, el entrañable Carmy, con su camiseta blanca y ojos azules, sueña muchas noches con un oso que se le aparece saliendo de una jaula, quizás su propio alter ego, encadenado por los traumas sufridos durante su infancia y adolescencia, y por la responsabilidad que la vida adulta trae consigo.

Personajes muy humanos, cercanos y chistosos, diálogos ocurrentes, seres que se vuelven entrañables... Capítulo a capítulo, esta serie representa una gran clase de cocina donde más que los ingredientes, el corazón y la pasión es lo que importan, mucho más que producir el mejor risotto con hongos o un turnedó Rossini.

Esta serie de comedia y drama salió de la imaginación de Christopher Storer, productor de exitosos especiales de comedia, y cuenta con estrellas como Oliver Platt, el tío mafioso de la familia, quien también demuestra que le gusta comer bien, además de tener un gran corazón.

Con hermosas vistas de Chicago, pero también de Copenhague, donde uno de los personajes viaja para convertirse en experto en postres que sorprenderán a la clientela más exigente, poco a poco vamos descubriendo el encanto y lo entrañable que son la mayoría de estos personajes, unidos por su afán por perpetrar un sueño gastronómico.

La tercera temporada llegará en junio, y muchos fanáticos ya se están relamiendo los bigotes para ver el destino de este grupo de cocineros loco de remate pero muy querido.