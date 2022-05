Conquista Jeff Goldblum en la alfombra de 'Jurassic World'

CDMX.- Con todo y la lluvia, un griterío poco usual y las prisas de que era la premier mundial de Jurassic World: Dominion, Jeff Goldblum fue quien conquistó a los mexicanos que llegaron para saludarlo, tomarse foto con él y rendirle tributo a su trayectoria.

En un centro comercial de Coyoacán, se realizó la primera función con público del esperado largometraje que se estrena el 1 de junio y es la huella final de una franquicia fílmica iniciada en 1993 por Steven Spielberg.

En la alfombra negra del evento, el intérprete del doctor Ian Malcolm desarmó a la audiencia porque fue quien llegó primero, se paró a saludar a la mayor cantidad de fans que pudo, incluso bajo el chubasco vespertino, y hasta se hizo selfies se hizo con fotógrafos y reporteros.

"Me parece increíble, impactante, que después de tanto tiempo, Ian siga estando presente en la mente de los que tienen mi edad, de los que son un poco más jóvenes que yo y de los que tienen 20 o 15 años.

"En México siempre me han tratado con profundo cariño, amor y respeto, y me encanta escuchar tanto grito. ¡Imagínate! después de vivir encerrado... ¡esto es vida", expresó el histrión estadounidense de 69 años en entrevista.

Tras él, llegaron el director Colin Trevorrow y las actrices DeWanda Wise y Bryce Dallas Howard para encontrarse con los mil 600 admiradores reunidos, según los organizadores.

En el centro comercial abierto donde se efectuó la premiere, todos se mantuvieron en el área techada, pero Goldblum el único que pidió paraguas para caminar hacia los seguidores que se mojaban y saludarlos.

Cuando la hija del director y productor Ron Howard se topó con Colin, se percató de que su saco estaba un poco salpicado por el agua, lo limpió y pidió un pañuelo para quitarle algo de pelusa.

Antes que ella, Wise, quien llevó un vestido de Lanvin, caminó por el encarpetado y se notó impresionada porque hubiera tanta gente solicitando firmas en juguetes.

"Me siento feliz de estar presente en una historia que ha trascendido por generaciones. Mi personaje es muy importante en el desarrollo de la historia y estoy ansiosa de saber cómo reacciona el público", comentó en la la pasarela.

Para los autógrafos, Bryce, quien vistió un diseño de Alex Perry, solicitó que quienes se le acercaran usaran cubrebocas, y si accedió a selfies, puso de por cierta distancia.

"Estoy impresionada de volver a eventos de este tipo, desde que empezó (la pandemia) no me había parado en un restaurante, estoy reconectándome con el mundo. Y estoy feliz de que sea en México me siento bendecida de estar aquí", dijo la actriz.

En ...Dominion, los dinosaurios poblarán el planeta y generarán un desequilibrio para la vida humana.