Conquista México a Clotet

Ciudad de México.- Tras la llegada de Paz Vega a Televisa, la empresa continua apostándole al talento español dándole la bienvenida ahora al actor Marc Clotet, que se suma a la nueva temporada de Por Amar Sin Ley.

La llegada del actor al elenco fue gracias a que la actriz Ana Brenda Contreras le mostró su trabajo al productor de la telenovela, José Alberto Castro.

"El primer día que llegué le llamé a Ivan Sánchez y le dije que nos viéramos, me invitó a cenar a su casa y ahí estuve hablando con (su esposa) Ana Brenda", recordó el histrión en entrevista.

"Le enseñé mi 'reel' y le encantó, ella lo mandó a José Alberto, me hizo una prueba y por la noche me llamó y me dijo: 'Te quiero para la siguiente temporada, encajas perfectamente con el perfil que buscábamos'".

Clotet, de 39 años, interpretará a Adrián Carvallo, un abogado español especialista en derecho internacional que se encargará de llevar todos los casos extranjeros de esta temporada.

"Ha sido una experiencia de vida poder estar trabajando en México y conocer su cultura, es un maravilloso País que ya considero mi casa", aseguró el también dramaturgo.

El elenco que se ha mantenido desde la primera entrega, compuesto por Ana Brenda, José María Torre, Altaír Jarabo y David Zepeda, entre otros, hizo sentir a Clotet como en casa.

"Desde el primer día que llegué para hacer la prueba, David me agarró y me dio un par de consejos.

"Hemos hecho una familia. Desde el primer llamado me han hecho sentir parte de ella y eso es de agradecer. Me adoptaron al segundo y los considero parte de mi familia mexicana", compartió el actor.

Además de este proyecto, el artista forma parte de la serie Madres, a estrenar en 2020 por Telecinco, y Las del Hockey, show que estrenará por Netflix en septiembre de este año.