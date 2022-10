Conquistará Adrián Uribe la noche con nuevo programa

CDMX.- Adrián Uribe por fin alcanza un largo sueño que no había podido concretar: encabezar un late night show. Y además, lo hará con alcance internacional.

El actor estrena (en EU el domingo y en México el lunes a las 23:00 horas por Las Estrellas) De Noche Pero Sin Sueño, un programa lleno de humor y la comedia que lo caracteriza, y que es el primer proyecto de este corte en alianza Televisa-Univision.

Contento y agradecido con esta aventura, Adrián Uribe dijo en entrevista que se trata de un abrazo a toda la comunidad hispanoamericana que lo ha seguido desde hace tiempo.

"Univision no había hecho un programa así para la familia hispana de Estados Unidos, y la verdad es que es una gran oportunidad para mí... Tiene todos los elementos del late night que me gustan. Comedia, público en vivo, entrevistas que serán divertidas, yo no voy a entrevistar de manera seria.

"Y tiene juegos, dinámicas, vamos a divertirnos, a pasarla bien. Tiene música en vivo, tiene todo. Algunos de mis personajes de repente aparecerán, sin ser la esencia del show, y haremos uno que otro sketch", adelantó.

De Noche Pero Sin Sueño es una idea original del propio actor, producida por Miguel Ángel Fox y grabado en las instalaciones de Univision en Miami.

"Es una idea mía, la traía desde hace tiempo. Era un sueño, pero todo sucede por algo, por algo no se había hecho antes. Todo Incluido terminó siendo sitcom en un hotel, era una idea original para un late night, pero Televisa no quiso apostar por eso, se fue a lo que ha funcionado", recordó el intérprete de personajes como "El Vítor".

¿De qué trata este nuevo programa?

En los 10 episodios, cada uno de una hora, habrá invitados de talla internacional, como J Balvin y Luis Fonsi, además de figuras queridas por la comunidad hispana en EU y en México, como Gloria Trevi, Omar Chaparro, Sebastián Rulli y Angelique Boyer.

"Llevo 10 años haciendo giras en Estados Unidos, hay un gran mercado hispano, por eso es muy importante hacerlo universal, por eso tenemos invitados de todos lados, desde Grupo Firme, Ozuna, Fonsi... que lo disfruten si nos ven en Puerto Rico, Miami, Nueva York o México, que todos se sientan identificados".

Los productores quedaron tan contentos con el resultado, que ya está aprobada una segunda temporada.

Para Adrián Uribe, este éxito confirma que tomó una buena decisión al no renovar su contrato de exclusividad con Televisa, aunque sigue trabajando de la mano con la empresa.

El actor tienen en puerta el rodaje de Destino (con Sony Pictures), un filme con Ana Serradilla, Enoc Leaño y Memo Villegas; además del estreno pendiente de Infelices Para Siempre, una película de comedia con Consuelo Duval que lanzará Videocine en 2023.

"Sí fue una buena decisión, simplemente ya no tengo la exclusiva, no he dejado de trabajar en Televisa. Es más, terminamos esa relación y comencé La Máscara como agente libre, luego esto...

"Estoy abierto a lo que suceda, pero es mi casa, seguiré trabajando con ellos. Si no hubiera tomado esa decisión no hubiera podido hacer la película con Sony, por ejemplo. Son nuevos tiempos", explicó el también conductor.