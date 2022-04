Consideró Sean Penn pelear por Ucrania ante Rusia

Archivo / Agencia Reforma / Sean Penn

Ciudad de México— El actor Sean Penn, quien visitó Ucrania al inicio del conflicto bélico contra Rusia con la motivación de hacer un documental al respecto, recientemente reconoció que consideró unirse a la resistencia ucraniana y luchar en el campo de batalla.

"Estaba en una gasolinera de Brentwood el otro día y de pronto me puse a pensar que quería tomar las armas contra Rusia. ¿Qué carajo está pasando?", señaló el actor a la revista trimestral Hollywood Authentic.

Penn originalmente se reunió con el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy en Zoom hace dos años, justo al inicio de la pandemia, según recordó.

"Primero comenzamos a discutir un posible documental sobre su país que no se centraba particularmente en la guerra", explicó Penn. "Y desde entonces ha habido muchos intercambios entre nosotros. Luego fui y lo conocí cara a cara el día antes de la invasión. Y estuve con él durante la invasión, el primer día".

Al vivir de cerca el drama de la guerra, el dos veces ganador del Óscar confiesa que, de haber permanecido más meses en Ucrania, probablemente sí hubiera luchado al lado de las fuerzas armadas.

"La única razón posible por la que me hubiera quedado más tiempo en Ucrania la última vez, habría sido porque iba a sostener un rifle, probablemente sin chaleco antibalas, porque como extranjero querrías darle ese chaleco antibalas a uno de los combatientes civiles que no lo tiene o a un luchador con más habilidades que yo, o a un hombre o mujer más joven que podría luchar por más tiempo.

"Entonces, desde donde estoy ahorita, realmente no estoy haciendo mucho. Es inevitable pensar: '¿en qué siglo estamos?".

Penn, quien regresó a los Estados Unidos a inicios de marzo, entre señalamientos que criticaban su participación tras bambalinas en el conflicto, también reveló que planea regresar al país devastado por la guerra.

"Mi intención es volver a Ucrania", puntualizó. "Pero no soy idiota, no estoy seguro de lo que puedo ofrecer. No paso mucho tiempo enviando mensajes de texto al presidente o a su personal mientras están sitiados y su gente está siendo asesinada".