Construye éxitos

Manu Ordi /

Orgullosa de representar a la región como una profesionista latina que triunfa en Estados Unidos y feliz de ser la coanfitriona de un show televisivo, la fronteriza Fabiola Salayandía muestra el talento que tiene para renovar espacios en ‘Diseño a la medida’.

La decoradora de interiores de 37 años actualmente conduce, junto al presentador chileno Felipe Viel, el programa que se transmite por el canal Hogar de HGTV, estrenado el pasado 17 de junio.

Compuesta por cuatro episodios en una primera temporada, la serie tiene el propósito de que Fabiola y Felipe –una experta en decoración y el otro en bienes raíces- ayuden a familias hispanas a remodelar un espacio en menos de 48 horas.

Así, mientras trabajan juntos en diferentes proyectos en los que aportan sus habilidades para lograr transformaciones asombrosas, comparten también prácticos consejos con la audiencia.

A la medida de sus sueños

“El show se produce en Estados Unidos y en ningún momento olvido que voy como mexicana haciendo negocio en la frontera”, expresa Fabiola Salayandía en entrevista para El Diario.

“El año pasado vi una convocatoria para un casting para un programa de diseñadores del canal HGTV, apliqué el último día, me faltaba mandar un video y a los 15 minutos que apliqué me llama la chica del casting diciendo que le interesa mi portafolio y que mande el video porque la convocatoria cerraba en dos horas”.

Con tal premura, Fabiola hizo un video con su celular y ese material fue suficiente para quedar preseleccionada entre mil aspirantes de todo Estados Unidos, cifra que se fue reduciendo hasta que finalmente quedaron los ocho concursantes del programa ‘Hogar Star’.

“Tenían que ser latinos porque el canal durante la pandemia comenzó a producir programas específicamente para ese público. El perfil era diseñadores, arquitectos o constructores latinos haciendo carrera en Estados Unidos”, detalla.

Durante lo que duró el reality show, Fabiola trabajó con la seguridad que le da su experiencia en el campo, y compitió con proyectos de renovación de espacio con un tiempo y presupuesto limitados.

Al final, la diseñadora que estudió en la Preparatoria El Chamizal resultó ganadora de la primera temporada, lo que la hizo acreedora de un premio en efectivo y su propio show.

‘Diseño a la medida’ es patrocinado por Lowes, “de ellos y del rating dependerá que haya una segunda temporada”, indica Fabiola.

La serie no está disponible en México, solo en Estados Unidos por Spectrum en el canal 940, y por Direct Tv con el paquete latino; asimismo, puede verse por medio de la aplicación Discovery Go.

La familia su pilar

Desde que se graduó en 2008 de la carrera de Diseño de Interiores, Fabiola ha ejercido con pasión y entrega.

Ahora que tuvo la oportunidad de llevar sus conocimientos al ámbito de la televisión sacrificó tiempo con su familia. Durante varias semanas, el cuidado de sus hijos Bernardo y Marcelo, de 6 y 4 años, respectivamente, quedó a cargo de su esposo.

“He tenido que hacer muchos cambios en la estructura de mi negocio para poder desaparecerme medio mes porque me voy por 15 días o más y he tenido que ser más selectiva en los proyectos que voy a tomar para no quedarle mal a nadie. Además ha sido difícil tener que dejar a mis dos hijos, pero bueno, tienen un gran papá que los atiende”, dice Fabiola, quien hace apenas dos semanas regresó de Miami, a donde estuvo yendo y viniendo para grabar los episodios de ‘Diseño a la medida’.

Fabiola Salayandía