Contará Ana de la Reguera sus vivencias con la mariguana

CDMX.- En la segunda temporada de la serie autobiográfica Ana, De la Reguera expondrá sus vivencias en Hollywood y hasta con la mariguana.

Pero si de algo está cargada la segunda temporada, matizó la actriz veracruzana, es de comedia y verdades exageradas con la ficción, así que no habrá que creerse, al pie de la letra, todo lo que aparezca en las pantallas de Amazon Prime Video a partir del 22 de julio.

"Ya ves que Ana es bien pacheca", dijo la intérprete entre risas, en entrevista telefónica. "Lo que pasa es que en la ficción yo engrandezco cosas que he hecho, anécdotas que me han pasado, cosas que me gustan o no me gustan, obviamente para que una ficción sea entretenida tienes que maximizarlo", agregó en entrevista telefónica.

"(La mariguana) es como: si alguien en algún momento se toma una copa de vino, yo en algún momento me puedo fumar un churrito, ¿me explico?, además de que ya es más que legal en Los Ángeles, pero es parte de las cosas que me gusta hablar y compartir, pero todo es más engrandecido en la serie", aclaró.

La estrella de películas como La Purga por Siempre y Army of the Dead, de 45 años, vive un buen momento como creadora, pues esta producción, inspirada en su vida, así como retos personales y profesionales, fue confirmada también para una tercera temporada.

"La segunda temporada tiene seis episodios y es como una comedia de enredos, porque ella (el personaje Ana) lo que quiere es salirse de este infierno en el que está atorada, es estar donde no quiere estar", dijo.

"Está teniendo mucho reconocimiento en algo que no le gusta y que no le llena. La temporada es mucho más ficción de lo que es mi vida", aclaró.

Para la promoción, la actriz, literalmente, se fue al baño, pues en el póster fue captada sentada en un inodoro, con una expresión de sorpresa.

"La segunda temporada es un poco como: 'Cuidado con lo que deseas'. En la primera temporada uno de los sueños de Ana es recobrar esa relevancia que ella tenía en su carrera, tener un papel en Estados Unidos donde ella llevaba muchos años viviendo. Finalmente cuando se lo dan, todo sucede de la manera que ella menos quería", explicó.

La tercera temporada, informó, también ya está grabada y se encuentra en proceso de post producción.

"En la tercera regreso a contar cosas mucho más personales, necesitábamos como este puente en la segunda para poder llegar a contar una intimidad mucho más profunda en una siguiente temporada", añadió.