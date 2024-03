Contará 'Mujeres Asesinas' historias de convictas mexicanas

Agencia Reforma / Desde que comenzó con el proyecto 'Mujeres Asesinas', que recopiló casos reales, la serie revelaba el futuro de las protagonistas Agencia Reforma / Desde que comenzó con el proyecto 'Mujeres Asesinas', que recopiló casos reales, la serie revelaba el futuro de las protagonistas

Ciudad de México.- Si la gente llegó a ese punto es porque la vida la fue acorralando y no tiene herramientas para enfrentarse al conflicto

A casi 24 años de la publicación del primer libro, que originó la versión televisiva, la argentina cree que aquella curiosidad se mantiene vigente, por lo que no ha cambiado su manera de abordar las investigaciones, a través de las cuales llegó a segunda temporada de Mujeres Asesinas para ViX, que se estrena este viernes.

"Me acerco para tratar de entender al ser humano y eso se mantiene. El propósito de la serie y de los libros es entender cómo fue el camino que la llevó a tomar una decisión que sabes que va a terminar", compartió la escritora en entrevista.

"Lo que más me impacta es que pasaron tantos años y la mujer sentada en la cárcel enfrente no tiene más ayuda que antes, no tiene más herramientas, la vida le pasa por arriba", añadió.

Para documentarse y encontrar las historias, plasmadas en ocho episodios que componen esta temporada, Grinstein entró a penales en México.

Su experiencia fue distinta a lo que ha vivido en su país, ya que aquí se encontró con mujeres que le parecieron honestas y más abiertas para narrar sus casos.

"Creo que tiene que ver con una relación distinta con la muerte. En México tienen el Día de los Muertos, la festejan y me parece genial. En Argentina es mucho más tabú, por consiguiente también lo es contar que mataste. Allá es más difícil el abordaje, en México las mujeres se sentaron y me contaron todo directo", recordó.

El primer episodio de la nueva temporada es estelarizado por la actriz Elyfer Torres (Betty en NY), quien da vida a Rosario, relacionada con un crimen consecuencia del hartazgo social.

Las noticias informan que en el pueblo vecino un niño fue robado en una camioneta blanca y después el cuerpo del infante es encontrado sin órganos, lo que enciende las alarmas en Rosario, quien para proteger a sus dos hijos propone una guardia vecinal.

"En México vivimos mucho esta rabia social, estamos hartos de no tener justicia, se marcha todos los 8 de marzo (Día de la Mujer) y no hay absolutamente ningún cambio, las cifras siguen subiendo. Ese hartazgo lo comparto con Rosario, conozco su rabia.

"Ella no tiene una acción, sino que reacciona a toda la violencia sistémica, porque como mamá decide que no van a tocar a sus hijos. ¿Por qué en un país como éste la justicia no alcanza? Para mí, ésa es la pregunta de este personaje", detalló Torres.

La trama se nutre de mostrar a la protagonista como una mujer decidida y líder en su comunidad, que no necesita el respaldo de un hombre y hasta se ofende cuando uno confunde su amabilidad con coqueteo.

Hoy también se estrena el episodio "Esmeralda", protagonizado por Carolina Miranda; después saldrá un episodio semanal.