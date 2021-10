Controlaban padres también a hermana de Britney Spears

Reforma

Ciudad de México.- Jamie Lynn Spears, hermana menor de Britney, dijo que también ella pasó por un infierno cuando tenía 16 años y descubrió que estaba embarazada, pues sus padres la querían obligar a abortar o a dar al bebé en adopción.

Eso se desprende del libro "Things I Should Have Said", que publicará Jamie Lynn el próximo año, y del cual consiguió un fragmento el portal TMZ.

De acuerdo con la información, la actriz de Zoey 101 describió la anécdota cuando les dijo a sus padres y a su equipo de trabajo que estaba esperando a su primer bebé.

"Vinieron a mi habitación tratando de convencerme de que tener un bebé en ese momento de mi vida era una idea terrible. Me decían que un bebé iba a destruir mi carrera e incluso me propusieron tomar unas pastillas.

"Todos a mi alrededor sólo querían hacer este problema desaparecer y estaban seguros de que la terminación de mi embarazo sería la mejor solución", señaló Spears, hoy de 30 años.

Contó que le quitaron el teléfono para que no pudiera comunicarse con nadie, ni siquiera pudo compartirlo con su hermana.

"La necesitaba más que nunca y ella no pudo ayudarme en mi momento más vulnerable. Hasta el día de hoy, el dolor de no poder decirle a mi hermana todavía perdura", aseguró Jamie Lynn.

Britney reveló este año una serie de abusos de parte de sus padres, en especial por la tutela abusiva a la que fue sometida por su papá.

Jamie Lynn tiene dos hijos, Maddie, de 13 años, e Ivey Joan, de 3.