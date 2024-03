Convierte Kenia Os en 'oro' al Festival Ceremonia

Foto: Agencia Reforma

Cd. de México.- Sobre el escenario del Festival Ceremonia, Kenia Os cantó "Ojo X Ojo", cuya letra remarca el poder que ella tiene para convertir en oro todo lo que toca, y su presentación le hizo honor a aquella afirmación por las emociones que causó la noche de este domingo.

Desde que arrancó su show, la mexicana fue arropada por su fanaticada, que gozó con cada tema, ya fueran letras empoderantes o para reafirmar el valor de tomarse una pausa en el amor.

Os salió al escenario con un conjunto rojo de chaleco y falda corta, pero pronto se quitó la prenda superior, ya que para entrar en calor le bastaba con las coreografías que ejecutó junto a su cuerpo de bailarines, que entre sus primeros temas tuvieron "Llévatelo" y "Mentiroso".

"Esta canción se la quiero dedicar a todas las personas que hemos tenido que tomar un break en el amor, sanar, seguir adelante y aunque es difícil, es necesario. Yo llevo tres años sabáticos en el amor", confesó antes de entonar "Año Sabático".

Los carteles de los fans le decían que se habían puesto lindos para verla y eso la alegró, por lo que disfrutó dedicarles "Malas Decisiones" al final de su actuación.

Si bien tras el atardecer comenzó a bajar la temperatura, en la ecléctica jornada se mantuvo el calor gracias al baile que provocaron artistas como Bad Gyal, que con sus temas urbanos armó una fiesta en uno de los escenarios secundarios.

"Siempre es un placer volver a estar aquí, México fue el primer país que me abrió las puertas para salir de España y siempre voy a estar agradecida. Siento que ya no hace tanto calor, estamos ready para mover el culo", saludó y un escándalo surgió entre los presentes.

La española no sólo hizo la invitación con palabras, sino que puso el ejemplo, ya que dio cátedra de seducción con sus movimientos de cintura, los cuales lucían por su atuendo, de tiras de ropa que apenas la cubrían y brincaban junto con ella mientras cantaba hits, como "Perdió Este Culo" y "Chulo pt.2".

James Blake, quien tocó en el escenario principal, estaba emocionado porque, dijo, tenía frente a sí la multitud más grande que ha convocado en México y como quería escucharlos a todos cantar, se tomó un momento para enseñarles el coro de su canción "Say What You Will".

Si bien su voz es melodiosa, frente al teclado demostró que su propuesta musical no se soporta sólo por ésta, ya que tanto él como sus músicos se mezclaban con ritmos rápidos y electrónicos.

"¿Les gusta bailar?", incitaba el inglés para que la energía no disminuyera, mientras él tocaba "Voyeur".