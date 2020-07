Convierte Sara Bareilles su vida en un musical

Ciudad de México.- La lírica de Sara Bareilles la ha posicionado como una de las compositoras más exitosas del momento, desde su primer sencillo "Love Song", en 2007, hasta la creación de su propio musical, Waitress, en 2016, regalándole cuatro nominaciones a los Premios Tony y otra a los Grammy.

Ahora, la artista está lista para contar parte de su historia de manera indirecta a través de su serie, Little Voice (que se estrena el próximo 10 de julio en Apple TV+), en la que por medio de composiciones personales, musicalizará el camino al éxito de una joven compositora de nombre Bess.

"Amo la historia del soundtrack de esta primera temporada, porque la mitad de estas canciones fueron creadas cuando tenía 24-25 años, y quería tener un contrato con alguna disquera".

"Realmente trataba de entender el mundo como una artista joven emergente, entonces amo que esas canciones que no encontraron refugio en un disco en ese momento de mi vida, ahora vivan dentro de la serie", expresó Bareilles, en entrevista exclusiva.

La californiana, de 40 años, es productora ejecutiva del show, junto a J. J. Abrams (Lost) y Jessie Nelson (Curb Your Enthusiasm).

Curiosamente, la serie musical es homónima a su segundo álbum de estudio, donde incluyó "Love Song", nominada al Grammy como Canción del Año y Mejor Interpretación Pop Vocal Femenina.

"Nuestro tema principal de la serie, 'Little Voice', es una canción que escribí para mi primer disco, y en el segundo episodio hay una canción llamada 'Coming Back to You', que nunca tuve la confianza de sacar en mis veintes y ahora vive hermosamente en el show.

"Entonces, es un baile entre las canciones que fueron escritas específicamente para nuestros personajes ahora y otras que fueron parte de mi vida y no habían encontrado su lugar", explicó la cantautora.

En sus más de 20 años de trayectoria, su rango vocal ha sido comparado con el de artistas como Regina Spektor, Fiona Appel y Billy Joel.

En 2012, el canal VH1 la incluyó en su lista de las 100 Mujeres Más Grandes de la Música, y, en 2015, publicó su libro de memorias, "Sounds Like Me: My Life (So Far) in Song".

Además, estuvo nominada al Emmy como Mejor Actriz de Reparto en una Serie Limitada o Película por su interpretación de María Magdalena en Jesus Christ Superstar Live in Concert!.

"Lo que quisimos mostrar desde un inicio (con esta serie) es que si bien el camino puede ser retador y que mantenerte seguro de lo que haces no es una cosa fácil, no significa que no vale la pena hacer el viaje", aseguró.

Así compuso el musical de su historia.