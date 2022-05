Convierten a Danny Trejo en personaje de nuevo videojuego

Reforma

Ciudad de México.- Danny Trejo se convertirá en un personaje jugable en el videojuego multijugador de sobrevivientes de mundo abierto Scum, de Gamepires y Epik.

El personaje jugable de Trejo contará con opciones de personalización y accesorios como ropa, armamento, gestos y más, todo inspirado en los roles que hicieron famoso al actor. El avatar del juego sigue el modelo de una versión de Trejo de la década de 1990 y la voz del actor.

"He tenido la suerte de trabajar en algunos proyectos increíbles a lo largo de mi carrera, pero verme en un juego increíble como SCUM tiene que ser uno de los aspectos más destacados", dijo Trejo en un comunicado, según portales de noticias internacionales.

"Trabajar con Epik y Gamepires ha sido una colaboración increíble. Esta asociación es una oportunidad para interactuar con los fanáticos en un nivel diferente".

Coincidiendo con su participación en SCUM, Danny Trejo también lanzará su primera colección NFT, titulada "The Many Faces of Danny Trejo", que pronto estará disponible en Epik Prime Marketplace. La nueva colección rinde homenaje a la notable vida del actor nacido en Los Ángeles, que ha aparecido en innumerables películas y es uno de los actores más reconocidos de todo el cine.

"Gamepires ha reinventado el género de supervivencia con SCUM, y nadie refleja mejor la apariencia, la sensación y la emoción del juego que el icónico Danny Trejo. Estamos seguros de que los jugadores de SCUM y los fanáticos de Trejo disfrutarán de esta colaboración única tanto como nosotros. Danny aporta su pasión y entusiasmo como actor a todo su arte, desde su avatar en el juego hasta su nueva colección de NFT", compartió el CEO de Epik, Victor David.

Esta no es la primera vez que Trejo es recreado en un videojuego. En febrero pasado apareció en OlliOlli World, un juego de acción, plataformas y skate, de Roll7 y Private Division.