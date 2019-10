Conviven fans con los Jonas Brothers

Monterrey.- Han pasado 10 años desde la primera vez que los Jonas Brothers visitaron Monterrey por vez primera, ellos y sus fans han madurado, incluso regresan casados, pero lo único que no ha cambiado es el furor que provocan en sus fieles admiradoras.

Regios y foráneos, decenas de jóvenes se reunieron en el exterior del Auditorio Citibanamex donde esperaron hasta ¡24 horas! para tener la mejor vista del show y estar en primera fila en el Happiness Begins Tour.

Procedentes de Guadalajara, Tamaulipas y Coahuila, las fans acamparon afuera del recinto para ser las primeras en ingresar a esta cita con Joe, Nick y Kevin.

Los Jonas arribaron horas antes de su show a Monterrey; el primero en llegar fue Kevin, quien fue visto en el interior del Citibanamex desde la tarde.

Nick y Joe ingresaron después al lugar donde tuvieron un meet & greet con las fans que pagaron hasta 10 mil pesos para tomarse la fotografía con ellos.

"Yo soy de Reynosa, llegué aquí a las dos de la tarde del sábado, pero no había nadie (haciendo fila) y luego regresamos a las siete de la tarde y nos quedamos aquí desde hace 24 horas", dijo Jessica I., de 25 años.

"Compramos boletos de 3 mil 500 pesos y no pagamos hotel porque nos quedamos a dormir aquí; mi mamá me dijo 'no te lleves las colchonetas' y me las traje".

Miroslava Aldaz, fan de Guadalajara, también vivió un larga espera para reencontrarse con los Jonas Brothers.

"Llegamos desde el vienes en la noche y desde las ocho de la noche de ayer (sábado) estamos aquí", expresó la joven quien invirtió cerca de 10 mil pesos para tener esta experiencia.

A unas horas de iniciado el show de los ex chicos de Disney, la emoción por verlos creció.

A las fans se les olvidó las horas de espera y la larga noche que tuvieron.

"La verdad es que la gente de seguridad del Fundidora se portó muy bien", afirmó Jéssica.

En la larga fila de fans que se formó previo al concierto, hubo quienes presumieron haber sido testigos de las dos visitas anteriores de los Jonas a Monterrey, en 2009 y 2013.

"La primera vez fue en la Arena Monterrey, en 2009, me acuerdo que dieron dos conciertos; yo entré al segundo. Ellos iba a a salir apenas al escenario y mi Joe estaba así (salta), lo vimos y todas las niñas empezamos a gritar", contó Victoria Carbajal, quien es ahora una joven de 23 años.