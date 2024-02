Conviven nominados al Óscar en lunch anual de la Academia

Agencia Reforma Agencia Reforma Agencia Reforma Agencia Reforma Agencia Reforma Agencia Reforma Agencia Reforma

Ciudad de México.- El trío explosivo de actores conformado por Robert Downey Jr., Emily Blunt y Cillian Murphy expandieron su energía durante la alfombra roja del almuerzo anual de nominados al Premio de la Academia, que se llevó a cabo en el Beverly Hilton de Beverly Hills, California.

Pero fue la estrella de Iron Man quien acaparó miradas, no sólo por su traje, cuyo pantalón parecía un pants y llevaba tenis, sino por la buena actitud que tuvo durante el evento en el que los aspirantes al Óscar se reúnen para convivir, felicitar y abrazar a sus contendientes en un ambiente cálido y relajado antes de la entrega de galardones, que se llevará a cabo el 10 de marzo.

Downey Jr. fue el más aplaudido cuando lo nombraron como nominado de la categoría de Mejor Actor de Reparto. Algo que también ocurrió con Paul Giamatti y Da'Vine Joy Randolph, estrellas de Los Que Se Quedan (The Holdovers) y la directora de Vidas Pasadas (Past Lives) Celine Song y el actor Sterling K. Brown (American Fiction).

El evento dejó varias postales: Christopher Nolan (director de Oppenheimer) y Steven Spielberg (productor de Maestro) aprovecharon para intercambiar palabras durante el evento; mientras que Emma Stone de Pobres Criaturas (Poor Things) y Bradley Cooper (Maestro) se mostraron muy cariñosos y se fundieron en un abrazo que fue captado por las cámaras.

Austin Butler estuvo cerca de 10 minutos intentando acercarse a Tom Cruise, hasta que por fin lo logró.

Y aunque la directora de Barbie, Greta Gerwig, y la estrella Margot Robbie fueron desairadas en sus categorías principales, ambas se encontraron entre los invitados: Gerwig como nominada a guion original y Robbie como productora del filme de acción real.

La comida de tres tiempos incluyó una entrada de antipasto con queso, vegetales y charcutería; un plato fuerte de seta de cardo, risotto de setas silvestres, coles de bruselas asadas, zanahorias baby y brotes de chícharos, y como postre había opciones como pastel de piña, Crème Brûlée de plátano, entre otras.

Luego, el mexicano Rodrigo Prieto, junto a Sterling K. Brown, Lily Gladstone, Celine Song, Greta Gerwig, Justine Triet, Margot Robbie, Ryan Gosling, America Ferrera, Jeffrey Wright, Mark Ruffalo, Colman Domingo, Billie Eilish, Sandra Hüller, y demás nominados, posaron para la tradicional fotografía conjunta.

¡Como estrella!

Messi, el perro que interpreta a Snoop en la película francesa Anatomía de Una Caída (Anatomy of a Fall), fue el que más abrazos, caricias y fotografías se llevó durante el almuerzo. El can, que se portó a la altura del evento, fue requerido por la mayoría de los invitados, quienes no dudaron en acercarse a él.