'Cordero': un amor que desafía a la naturaleza

Ciudad de México.- Enamorado de la ciencia ficción por su falta de límites, el director Valdimar Jóhannsson ha estado inmerso en el género pero desde el área de efectos especiales, por más de 20 años, trabajando en filmes como Oblivion (2013), Rogue One: Una Historia de Star Wars (2016) y La Guerra del Mañana (2021).

Pero ahora supo que era el momento de contar su propia historia ficticia y hacer su debut en el cine como director a través de su película Cordero, que este jueves llegará a los cines a nivel nacional.

"Creo que porque he podido trabajar desde hace tanto tiempo en la industria es que sabía que de verdad quería hacer una película por mi cuenta, pero al principio no me animaba. Nada más lo veía como un hobby.

"Pero al final fue bueno que pasáramos tanto tiempo trabajando en esta idea y en el guion, porque, para cuando empezamos a filmarla, conocíamos tan bien la trama que sabíamos que estabámos muy bien preparados, por más desafiante y arriesgada que pareciera", compartió Jóhannsson, en entrevista por videollamada.

Su tétrico cuento de hadas, inspirado en su infancia, cuando pasaba tardes rodeado de ovejas en la granja de sus abuelos, sigue a María (Noomi Rapace) e Ingvar (Hilmir Snær Guðnason), una pareja sin hijos que vive aislada del mundo en su granja, en Islandia.

Un día, su rutinaria vida dará un giro radical cuando descubran, en su propiedad, a un misterioso recién nacido, al cual deciden adoptar y criar cual si fuera suyo. Su llegada traerá felicidad a sus vidas hasta que se den cuenta de las consecuencias de desafiar a la naturaleza.

"Pasaba mucho tiempo en la granja con mis abuelos y al principio empecé a hacer un libro con muchas referencias a ello. Quería escribir un libro sobre cuidadores de ovejas y había hecho muchos dibujos de Ava (la recién nacida de la historia).

"Pero cuando empecé a idear esto, era lo único que teníamos y el ambiente en el que queríamos que se desarrollara, con toda esta naturaleza, que se vuelve también un personaje, pero de dónde vino exactamente... no estoy seguro. Supongo que por todo el tiempo que pasé ahí, alrededor de las ovejas, que son criaturas fascinantes", expresó el islandés, entre risas.

La producción, en la que también participan Björn Hlynur Haraldsson e Ingvar Sigurdsson y la cual contó con la fotografía de Eli Arenson, fue premiada en la edición 2021 del Festival de Cine de Cannes con el premio a la originalidad.

"Lo que me gusta del género es que no haya límites, que no tienes que centrar el filme en una categoría específica, sino que puedes tener muchos elementos de muchos otros géneros, por eso es más un cine colaborativo, y esa es su riqueza.

"Por ejemplo, con Titane, de Julia Ducournau, me encantó ver esa película porque pensé: '¡Eso es lo que necesitamos!'. Lleva el límite tan lejos que muestra que se puede hacer todo, y de verdad me fascinó eso, y es lo que también buscamos con Cordero", dijo el novel realizador.