Corona NME a Dancing On My Own de Robyn como la canción de la década

Ciudad de México.-Cada 10 años varias revistas especializada en música sacan sus listas de lo mejor de la década y ahora que se acerca el 2020 no fue la excepción.

La prestigiada publicación inglesa New Musical Express, popularmente conocida como NME, lanzó lo que considera las canciones que definieron la década 2010-2020.

«Dancing on My Own» —en español: «Bailando por mi cuenta»— es una canción de la artista sueca Robyn, incluido de su quinto álbum de estudio, Body Talk Pt. 1 (2010). La canción fue compuesta y producida por Robyn y Patrik Berger, y está inspirada en himnos de discoteca gay de Ultravox, Sylvester y Donna Summer. Se lanzó como primer sencillo de Body Talk Pt. 1, el 1 de junio de 2010, en Suecia y los Estados Unidos. "Dancing on My Own" es una balada electrónica que habla de una protagonista femenina que baila sola en un club mientras ve a su ex amante con otra mujer. Gracias a este sencillo, alcanzó la cima del Sverigetopplistan, convirtiéndose en el primer sencillo de Robyn en obtener el primer puesto en su país natal. La canción también ingresó en el Top Ten de las listas musicales de Dinamarca, Noruega, Escocia y el Reino Unido. En los Estados Unidos, la canción logró alcanzar la tercera ubicación en el Hot Dance Club Songs. La canción fue nominada en el 2011 al Premio Grammy a la mejor grabación dance.





NME calificó esta canción como:

'Dancing On My Own' es una canción que existe en este espacio iluminado por luces estroboscópicas (antro): En otras palabras, se trata de alguien perdido y autodestructivo en medio de la positividad. Esta es una representación aplastante de la soledad: Realmente no se vuelve más brutal que estar en la esquina del club y ver a tu ex besar a alguien más. Rodeada de tacones en la pista de baile, Robyn está teniendo una mala noche allí. Ella está "completamente desordenada" y "tan fuera de lugar". Para empeorar las cosas, esto no fue casual; deliberadamente rastreó a la expareja como una borracha Nancy Drew, sabiendo muy bien lo que encontraría con otra”.





Estos son los 5 primeros de la lista:

1.- Robyn, ‘Dancing On My Own’

2.- Lorde, ‘Green Light’

3.- Lana Del Rey, ‘Video Games’

4.- The 1975, ‘Love It If We Made It’

5.- Arctic Monkeys, ‘Do I Wanna Know?’





Fuente: www.elimparcial.com