Coronan a su reina

Chihuahua.- La Expo Ganadera, como ya es tradición, comenzó su exhibición abriendo sus puertas del 5 al 15 de octubre, un evento que reúne a los principales expositores del sector de esta región y se está llevando a cabo dentro en las instalaciones de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua.

Las asociaciones ganaderas locales fueron representadas por 34 candidatas que compitieron para obtener el título de ‘Reina de la Expo Ganadera 2023’. Este año fue para Silvana Andrade Escárcega, representante de la Asociación Ganadera Local de Guerrero, quien recibió la corona de la reina saliente Diana Haide Rodríguez Saucedo, de la AGL.

El presidente de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua, Álvaro Bustillos Fuentes, fue el encargado de dar a conocer a la ganadora en la cena celebrada en el recinto ganadero, la cual fue amenizada por el cantante Pablo Montero.

Asimismo, se presentó a las princesas de esta edición: Arlette Ceballos Duarte, perteneciente a la Asociación Ganadera Local de Casas Grandes, y Abril Borunda Gutiérrez, de la Asociación Ganadera

Local de Santa Isabel. Fueron 34 las participantes que vivieron una ardua jornada de capacitación y se evaluaron en cuanto a la asociación, conocimiento, imagen y presencia, simpatía, fotogenia y por profesionales del tema.

En entrevista para El Diario, la reina Expogan 2023 Silvana Andrade Escárcega, quien es originaria de Guerrero, Chihuahua, compartió su felicidad de haber obtenido este título, así como fue su preparación. Además, contó que en junio de este año la invitaron a participar en el Festival Ganadero que se lleva a cabo en su localidad Guerrero, Chihuahua, y resultó ganadora, siendo este el pase directo al certamen de Expogan 2023 en el que obtuvo la corona.

“Me siento muy contenta y agradecida, ya que es algo que nunca imaginé, realmente aún no puedo creerlo, solo espero desempeñar un buen papel durante este reinado y seguir representando dignamente no solo a mi municipio sino a mi estado grande”

“Me preparé mucho, investigué más sobre mi asociación y conocer un poco más de ella, después se nos brindó una capacitación, donde tuvimos una serie de evaluaciones que me permitieron llegar a este triunfo que aún no logro digerir”, dijo Silvana Andrade ‘Reina de la Expo Ganadera 2023’.

Silvana, de 20 años de edad, se encuentra cursando la carrera de Negocios Internacionales, además de ser la reina Expogan 2023. En la entrevista relató que desde su infancia experimentó una gran pasión por la música y, particularmente, por cantar, un talento nato que posee.

“Comencé a cantar y concursar en eventos escolares desde el kínder, luego por cuestiones personales tuve que pausarlo por un tiempo y lo retome en secundaria, donde entre en un grupo de danza donde conozco al maestro Javier Estrada, quien me ayudó mucho en el ámbito musical, ya que no he tomado clases de canto y él ha sido mi mentor”

“Gracias al respaldo de mi maestro, me surgieron muchas oportunidades. Además, pertenecí durante seis años al Grupo de Mandanza y nos presentábamos en el Festival Internacional de la Manzana, donde presentábamos canto y danza, años que los llevo en mi corazón. Me siguen invitando a presentaciones y sigo yendo ha sido una experiencia muy bonita, luego comencé a participar a diversos concursos regionales y estatales, así que cantar es algo que me llena el corazón, al subir al escenario es increíble y ver que la gente disfruta de lo que hago es algo mágico, si se llegará a presentar la oportunidad como ahora con el certamen Expogan, y puedo seguir en esto de la música definitivamente si me gustaría dedicarme profesionalmente a la música, por lo pronto voy poco a poco sin prisas y espero que la gente me conozca y que todo se vaya dando”, indicó.