Cosen el vestido de Emma Stone en plena ceremonia del Óscar

Los Ángeles, Estados Unidos.- Para los que se preocuparon del vestido roto de Emma Stone, la crisis fue resuelta rápidamente.

Al subir al escenario afirmó que había tenido un accidente con su prenda al recibir el Óscar de Mejor Actriz por Pobres Criaturas.

"Me lo cosieron de vuelta. Estoy segura que lo rompí en 'I'm Just Ken', Ryan (Gosling) estuvo increíble y el número fue maravilloso. Y pues estaba ahí y las cosas pasan", dijo con su particular sentido del humor en la sala de prensa, posterior a la ceremonia.

El momento marcó una reunión para las estrellas de La La Land, cinta por la que Stone ganó su primer Óscar de Mejor Actriz hace siete años.

En la sala de prensa todavía se mostraba emocionada.

"Me dio un blackout. Todavía me siento como girando. Es un gran honor y estoy muy sorprendida", dijo.

La actriz también habló sobre su personaje de la cinta de Yorgos Lanthimos .

"Es un personaje que es tan importante para mí. Creo que la oportunidad de interpretar a una persona que empieza de cero, de una manera metafórica, y que aprende lenguaje y habilidades rápidamente y darse cuenta que se llena de alegría y curiosidad", compartió.

La actriz filmó la cinta hace dos años y medio y se encuentra muy agradecida de haber podido celebrar el proyecto todos estos meses.

Nolan solo quiere celebrar con su familia

Con sus dos estatuillas en la mano, contento y agradecido por lo que ha pasado con Oppenheimer, Christopher Nolan anhelaba reunirse con la familia para festejar.

El realizador ganó los premios de Mejor Director y Película, que compartió con su esposa Emma Thomas.

"Quiero ir al Governors Ball (fiesta oficial) y reunirme con mis hijos y celebrar", dijo.

Nolan fue sorprendido por una compañera del colegio en la sala de prensa, que ahora es periodista, y eso era algo que dijo jamás hubiera esperado, sólo le advirtió que no compartiera historias.

El realizador todavía no puede creer todo lo que ha pasado con la cinta, la tercera más taquillera en ganar el Óscar de Mejor Película.

"Cuando haces una película de gran escala tienes que creer que tiene publico. Pero la respuesta tras el estreno sobrepasó mis expectativas y ganar este reconocimiento es muy importante para mi, es un gran final para un año increíble", dijo.

En perspectiva todavía no puede procesar todo lo increíble que ha pasado con la película.

"Pregúntenme después en seis meses", afirmó.

Honran al animador mexicano Antonio Riestra

Los ganadores del Óscar del Corto Animado War is Over! Inspired by the Music of John & Yoko reconocieron en la sala de prensa el trabajo del mexicano Antonio Riestra.

"Antonio es increíble. Tuvimos tanto un cinefotógrafo de acción viva, que era Antonio, así como uno digital", recordó Brad Booker.

Afirmó que desde un principio se pudieron entender sobre la manera de trabajar para poder transmitir las emociones del filme.

En un momento tenían el corto filmado completo y ahí empezaron a dibujar sobre este.

"Es fantástico trabajar con él. La profundidad de lo que ha hecho en escenarios de acción viva nos ayudó a informarnos lo que estábamos haciendo en nuestro filme animado, por lo que estuvimos muy contentos de trabajar con él", concluyó.

Booker ganó la estatuilla junto a Dave Mullins.

También hablaron del saludo que Julian Lennon le mandó a su madre, Yoko Ono, en el escenario del Dolby.

"Es encantador. Siempre sabe que decir. Amamos a su familia, y hace poco conocimos a Yoko, por lo que nos sentimos bendecidos", recordó Mullins.