Cosío se estrena como ladrón

En los años 80, cuando inició su carrera actoral en Ciudad Juárez, Joaquín Cosío no se imaginó el alcance que tendría, hoy a más de 20 años de interpretar papales tan diversos llega a su carrera una nueva oportunidad.

Hace unos años un taxista timó al actor: al momento de pagar el viaje, el chofer le entregó primero un billete y después otro, hizo un juego de palabras y, ya en la calle, el actor notó que le faltaban 100 pesos. "¡Y aún me pregunto cómo le hizo!", cuenta divertido.

Una historia similar le vivió a la actriz Diana Bovio (Mirreyes vs godínez) quien tampoco se ha salvado de engaños, a ella le pasó al comprar en por internet un gran vestido que finalmente llegó mal cortado.

"O dicen que es la mejor plancha del cabello. ¡Mi problema es que confío mucho en la gente!", dice la actriz.

Así que ahora, de alguna manera, buscarán vengarse de ello en la cinta Lecciones para canallas, en la que interpretan a una pareja de estafadores en la Ciudad de México.

Cosío dará vida a "Barry el Sucio" y Bovio a "Marisela".

Sus trabajos marchan bien hasta que llega a su puerta una joven (Danae Reynaud, Lady Rancho) para presentarse como la hija de él.

"¡Todo cambia!", señala el actor de El infierno y Matando Cabos, previo al rodaje en un bar del Barrio Chino en la capital mexicana.

"A 'Barry', criado en el barrio, le gusta de alguna manera el dinero fácil, además no es violento y, según sus propias palabras, él no roba, sino que la gente le da su dinero voluntariamente, y de pronto le aparece una hija", cuenta Joaquín.

"Yo soy una como media villana, antagoniza de pronto con la hija; la cosa aquí es hacer a alguien que cae bien, aunque se sepa que no es buena persona", señala Diana.

La película se estrenará tentativamente a mediados de 2020, por medio de Videocine.

Ahí Marisela está a punto de engañar a un "godín", interpretado por Ricardo Polanco (Bajo la sal), quien a su vez intenta atraparla quitándose el anillo de matrimonio.

"Es una historia de estafadores venidos a menos, de poca monta, que de pronto tienen la oportunidad de regresar a los viejos tiempos", advierte Gustavo Moheno, el realizador del filme.

El guión corrió a cargo de Ángel Pulido y el propio cineasta, sirviéndoles como inspiración Luna de papel (Paper moon, 1973) protagonizada por Ryan y Tatum O'Neal.

"No sé si se ha desperdiciado o no el género", comenta Moheno, "pero ciertamente nos interesó porque era la historia que pensamos no había sido bien explorada en el cine mexicano reciente, quizá está El rey del barrio (con Germán Valdés Tin-Tán), pero esa era una banda, no tanto estafa".

Lecciones para canallas fue filmada durante cuatro semanas en el centro de la capital nacional, así como en el Hipódromo de las Américas y casinos.

Las siguientes semanas concluirá en Puerto Vallarta.

CON FINANCIAMIENTO

La película cuenta con el apoyo del Fidecine, fondo para cintas de corte comercial y el Eficine, que permite a personas morales destinar el 10 por ciento de su Impuesto Sobre la Renta a producir.

"Para los personajes se necesitaba crear a alguien en la línea de lo moral e inmoral, porque tampoco quieres a alguien antipático, porque al final son prestidigitadores", destaca el co guionista Pulido.

Por ello "Barry" debe ser simpático, a pesar de tener monedas de dos caras y mucha labia.

Así como fue el taxista con Cosío.





Papeles

Joaquín Cosío ha participado en cintas como:

-Matando Cabos

-Arráncame la vida

- Quantum of Solace (007: Quantum)

- El infierno

- Pastorela

- Rambo V: Last Blood

- Belzebuth