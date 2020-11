Covid frena a Carlos Rivera en premiación

Reforma

Los Ángeles.- Carlos Rivera no podrá presentar la gala de los Latin Grammy de mañana jueves después de que una persona de su equipo cercano dio positivo en la prueba de coronavirus.

"A pesar de que yo di negativo, no puedo poner en riesgo a nadie, especialmente a mis compañeras Ana Brenda Contreras y Yalitza Aparicio", explicó el propio Rivera en un video publicado en sus redes sociales.

También se modificará la actuación en la que el músico iba a cantar con Natalia Jiménez, explicó él mismo, ya que tiene que esperar "varios días" para conocer si realmente se contagió.

Por lo tanto, la gala tendrá que ajustarse de nuevo para prescindir de su presentador, aunque la mayoría del evento y las actuaciones musicales se emitirán a distancia desde varias ciudades.

Ahora, tras la retirada de Rivera, Aparicio y Contreras estarán acompañadas por Victor Manuelle sobre el escenario, quien se ha sumado a última hora.

"Me da mucha tristeza no poder estar, pero por supuesto lo más importante en estos momentos es cuidarnos. No solamente cuidarnos a nosotros sino también cuidar a los demás. Y como un acto de responsabilidad no puedo estar ahí", afirmó.

Este no es el primer cambio que sufre la ceremonia, pues Aparicio y Contreras se sumaron como presentadoras después de que la puertorriqueña Roselyn Sánchez sufriera una caída a comienzos de mes que le impedía acudir a la gala.

La 21 edición de los Latin Grammy se celebrará el 19 de noviembre con una gala especial desde distintas partes del mundo debido a la pandemia del coronavirus.