Crea Mark Millar superhéroe mexicano para 'The Ambassadors'

CDMX.- Considerado un Stan Lee moderno, Mark Millar ha escrito algunos de los superhéroes más populares de la industria. Sentía, sin embargo, una deuda con una de las culturas que más admira: México.

Autor de reverenciados títulos como "Civil War", "The Ultimates" y "Old Man Logan", la saldó en su nueva serie de cómics, "The Ambassadors". Un mexicano será miembro de un grupo internacional que atiende emergencias sobrehumanas.

"Hay muchos creadores de cómics mexicanos. Tengo muchos amigos mexicanos en la industria. Siempre me dicen que debo ir a alguna convención en México, y muero por ir. Quería crear un gran personaje mexicano e ir a una convención en un año, si es que les gustó", dijo Millar en videollamada desde su casa en Glasgow, Escocia.

La trama de "The Ambassadors" se desatará, explicó, cuando se sepa que una supergenio coreana descifró el genoma sobrehumano. Para sorpresa del mundo, ofrecerá a seis personas dotarlas de poderes... si ayudan a la humanidad.

Habrá frenesí y una carrera en pos del premio: ¿cómo convencerla de que se es digno de esos dones? El caso del personaje nacional, cuyo código será simplemente "México", será singular, adelantó Millar.

"El personaje mexicano es muy interesante, muy divertido. Estará en el equipo y no sabemos por qué. Y los otros se preguntarán: '¿Cómo?' Porque todos los demás han tenido que superarse. Incluso él está sorprendido. Descubriremos por qué lo seleccionaron, porque hay algo especial en él", deslizó.

El mundo según Mark Millar

Con una mirada más retorcida, controversial y cínica que la habitual en el mundo de los superhéroes, Millar ("Kick-Ass", "Superior", "Nemesis") es un universo creativo en sí mismo. Netflix pagó en 2017 una cifra multimillonaria por su Millarworld.

El estudio ya adaptó su serie "Jupiter's Legacy", este año estrenará su versión de "American Jesus" y prepara la de "Super Crooks". Se espera que "The Ambassadors" tenga un destino fílmico y, quizás, de series spin-off.

"El personaje mexicano podría tener una serie, hecha con cineastas y escritores mexicanos, actores y equipo de producción de ahí. Todo en español".

Millar, otrora pluma consentida tanto de DC como de Marvel, tiene fe. Opina que en el público existe fatiga respeto a los superhéroes estadounidenses y que hay miles de historias esperando ser contadas en otros contextos.

"Los superhéroes... pareciera que son un género estadounidense, como el de los vaqueros. Pero yo no soy estadounidense, soy escocés, y siempre crecí imaginando superhéroes escoceses.

"Yo amo los cómics estadounidenses de superhéroes, pero sus personajes son tipos entre sus 20 o 30, suelen vivir en Nueva York... Si una persona cualquiera, en Madrid, adquiriera superpoderes, su vida sería muy diferente de la de Peter Parker".

Jesús vive en México

"A veces en Estados Unidos o Inglaterra dan por sentado que las grandes historias les corresponden", opinó Millar. Con esa convicción, aceptó que la adaptación a serie de su "American Jesus", El Elegido, transcurriera en el norte de México.

La idea de que un reencarnado Jesús debiera esconder su naturaleza divina en el País la tuvieron los hermanos Everardo y Leopoldo Gout. El primero es el director, escritor y showrunner, y el segundo el productor.

"Si alguien estuviera escondiendo al joven Jesús y manteniéndolo lejos del mal, no lo dejaría en Estados Unidos, donde todos podrían verlo, sino que mejor encontrarían un pueblo costero tranquilo en México, al sur de la frontera", coincidió el escritor.

Millar dijo que acababa de ver el episodio cinco de la primera temporada. Apostó a que el público quedará asombrado.

"Se ve hermoso, como una película ganadora del Óscar, con una hermosa fotografía. Se muestran partes de México que no solemos ver en el cine, las playas, los pueblos, el interior. Es sorprendente. También la mezcla de culturas. Creo que les encantará".