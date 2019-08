Crea Soleil sueños gélidos

Moncton, Canadá.- Tras llevar su arte circense a elaborados números desde los aires o que utilizan agua y hasta fuego, al Cirque du Soleil le falta algo por explorar: el hielo.

A 35 años de su creación y en su producción original número 42, la compañía quebequense presenta desafiantes acrobacias de equilibrio, malabarismo y danza aérea que, por primera vez, se mezclan con la destreza del patinaje artístico en Cirque Du Soleil: Crystal.

"Era importante para nosotros adentrarnos en este nuevo mundo. Pensamos: 'Hemos estado ya explorando el circo con distintas técnicas ¿Por qué no meternos al hielo?'", expresó Rob Tannion, director artístico del show.

"Fue todo un desafío, son 43 artistas en escena y tengo que asegurarme de que estén listos y que todo esté en orden para cada espectáculo, que el hielo esté lo suficientemente duro, que la temperatura sea correcta", agregó.

Crystal se presentará del 4 al 13 de octubre en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México. A la Arena Monterrey llegará antes, del 19 al 22 de septiembre. Y a la Arena V.F.G., de Guadalajara, del 25 al 29 del mismo mes.

La nueva producción narra la historia de Crystal, una joven que iniciará un viaje fantástico, que plasmado de surrealismo, que la guiará a descubrir quién es realmente y todo lo que puede lograr confiando en sí misma.

"Crystal representa a cualquier persona que está atravesando por un punto de su vida donde se pregunta: '¿Por qué estoy aquí?' Siente que no encaja", compartió Silja Dos Reis, patinadora artística que interpreta el personaje.

"Creo que muchos hemos pasado por eso, soy artista y me lo he cuestionado muchas veces, pero el estar aquí me hace sentir muy especial. He trabajado para muchas compañías y nunca pensé que el circo sería una opción, que estarían interesados en hacer un show con hielo y considerarme. Todo ha sido una gran experiencia", agregó.

El espectáculo, de más de dos horas de duración, lleno de luces y música espectaculares, utiliza tubos, rampas y columpios gigantes para que interactúen los patinadores.

En un momento, Crystal realiza una coreografía con su propio reflejo y en otros hay juegos de hockey con acrobacia y hasta bailes de pareja: él en los aires, sujeto a correas, y ella deslizándose suave en el piso.

La iluminación y las proyecciones se suman a la coreografía, pues son guiadas por los artistas y la tecnología que se implementó en sus vestuarios.

"Es muy complejo, hay un montón de cámaras que tienen infrarrojo para toda la pista y si alguien no se lo coloca bien o chocan, las luces y proyecciones pueden cambiar, entonces es un lío pero ha funcionado muy bien y es espectacular", explicó el director creativo.