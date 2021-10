Creador de altos contrastes

Creador multifacético, multipremiado por su creación literaria, Alfredo Espinosa combina su quehacer poético con su profesión de psiquiatra, así como con la pintura, disciplina en la cual inició hace 12 años.

Oriundo de Delicias, Chihuahua, el artista de 67 años de edad, abrió las puertas de su casa estudio, debido a la necesidad personal de expresión, por medio de esta disciplina artística, ya que como el mismo lo describe, la pintura representa la libertad total de poder plasmar en el lienzo cualquier sentimiento.

En el marco del día de muertos, el artista mostrará mediante su obra “Me eres, te soy, Calaca, nos somos”, serie de 10 cuadros que se expondrán en su tierra natal, en las que destacan elementos fantásticos y pinceladas con acrílico y óleo.

La serie se exhibirá a partir del 1 de noviembre en el Teatro de la Ciudad Manuel Talavera Trejo.

“A mí me gustan mucho las calaveras, recuerdo que durante mi estadía en Oaxaca como médico conocí lo que llamaban el México profundo y me deslumbró el 2 de noviembre, esta tradición tan arraigada que se tiene por aquellos rumbos con una cosmogonía mágica: cempasúchil, comida, música entre otros elementos, y la figura principal es la calaca, eso me llamo mucho la atención”, comentó.

Para el creador chihuahuense, la pintura es un vehículo de felicidad, pero a la par trabaja en su último libro ‘Autorretrato con Delirio'.

“El arte es un hilo importante para reparar el tejido social, rodéate de belleza del arte no de riqueza, porque rodearte de belleza te hace feliz”, mencionó

De cerca

-Nació en Delicias, Chihuahua, el 14 de enero de 1954

-Ensayista, narrador y poeta.

-Premio Nacional de Poesía Ramón López Velarde 1987 por Desfiladero.

-Premio Chihuahua de Literatura 1989 en Novela por Infierno grande.

-Premio Nacional de Poesía Gilberto Owen 1991 por Tatuar el humo.

-Premio Tomás Valles Vivar 1994 como reconocimiento a su trayectoria literaria.

-Premio PACMYC 2002 y finalista del Premio Nacional de Testimonio por Tierras bárbaras: navegaciones sobre la identidad chihuahuense.

-Premio Nacional de Poesía Efraín Huerta 2004 por El aire de las cosas.