Crean corto inspirado en 'Happy Xmas' de Lennon y Yoko Ono

Tomada de X / Imagen del filme animado

Ciudad de México.- El legado de The Beatles sigue más vigente que nunca, pues ahora Sean, hijo de John Lennon, y Peter Jackson, crearon un corto animado de 11 minutos inspirado en el famoso tema "Happy Xmas (War Is Over)".

De acuerdo con Hollywood Reporter, el cortometraje War Is Over lleva a la pantalla la idea original de Sean para que las nuevas generaciones conozcan el trabajo de su padre a través de lo visual.

"Sentí que merecía algún tipo de pieza que ayudara a difundirla para otra generación. El único problema era que cada idea de vídeo musical parecía trivializarlo. Casi me pareció una tontería", dijo.

La historia mostrará una partida de ajedrez que se juega a través de las líneas enemigas con la ayuda de una heroica paloma mensajera.

Dave Mullins y Peter Jackson ayudaron a Sean a llevar a cabo su idea, por lo que escribieron el guion sobre los soldados de la primera Guerra Mundial que murieron en la batalla.

Ahora Sean Ono Lennon y Peter Jackson están buscando una distribuidora para que así War Is Over pueda competir por un Óscar en la categoría de Mejor Cortometraje Animado.