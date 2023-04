Crean Hermanos Russo un 'multiverso' de espías en 'Citadel'

Ciudad de México.- Directores de Avengers: Infinity War y Endgame, dos de las películas más taquilleras de todos los tiempos, los hermanos Anthony y Joe Russo ahora toman el mando como productores de Citadel.

La responsabilidad no es menor, pues, de acuerdo con reportes, es una superproducción cuyo presupuesto fue de, al menos, 200 millones de dólares, lo que la convierte en una de las más caras de la historia.

A estrenarse este 28 de abril por Prime Video, tiene como protagonistas a Priyanka Chopra Jonas (Quantico) y Richard Madden (Game of Thrones), quienes en el ambicioso thriller de acción encarnan a los espías Nadia Sinh y Mason Kane.

"Siempre te sientes responsable ante el público para contar una buena historia. Ese es nuestro trabajo. También es ser intrépidos con respecto a la ambición, porque sin esa ambición no podemos traer este experimento narrativo sin precedentes", confesó Joe.

Citadel, según contó su showrunner, David Weil, es la historia de una organización mundial de espionaje.

Los agentes de élite Kane y Sinh, quienes escapan con vida tras la caída del organismo, pierden todos sus recuerdos.

Desde entonces, permanecen ocultos, construyendo nuevas vidas con otras identidades, sin ser conscientes de su pasado.

"Lo que fue divertido para nosotros fue tomar las conversaciones del género de espías y hacerlas inesperadamente diferentes. A menudo estas historias son protagonizadas por hombres blancos, pero traer al personaje de Priyanka y tener a esta verdadera comandante en el corazón de Citadel creo que es el tipo de historias que el mundo necesita y por las que están clamando", puntualizó Weil.

Aunque Madden ya está acostumbrado a la acción, Citadel, según contó, es la oportunidad de hacer algo completamente fresco y a una escala inusual.

"Estoy haciendo este programa porque el guion para mí era más sobre drama, así que no me puse a pensar en la acción. Físicamente fue todo un reto, pero lo estamos haciendo con la misma intensidad que con el drama. Creo que la recompensa es que hemos hecho algo totalmente nuevo", afirmó el protagonista de la serie El Guardaespaldas.

El personaje clave recaerá en Stanley Tucci, quien interpreta a Bernard Orlick, un genio de la tecnología de Citadel que colaborará para que un sindicato del mal establezca un nuevo orden mundial.

"Pensé que el personaje era complejo y pensé que la historia me gustaba mucho y me gusta la acción. Los Russo tienen la comprensión técnica de cómo crear estos nuevos mundos que nunca hemos visto antes y crear este tipo de nuevo universo cinematográfico, no muy diferente de lo que hicieron con algunas de las películas de Marvel", apuntó Tucci.

Un universo en expansión

Citadel es la primera serie de varias que formarán parte de un mismo universo, siguiendo las aventuras de diferentes agentes.

Las versiones de Italia y la India ya se encuentran en marcha, algo que entusiasma a los hermanos Russo, tanto que consideraron a este proyecto como "la cosa más interesante que hemos hecho en toda nuestra carrera".

"Teníamos la ambición de contar historias de todo el mundo que se entrelazan. Nos gusta construir universos, no es ningún secreto, nos gusta el nivel de detalle que hay en esta serie, y hacer eso con un equipo de artistas que amamos y con otras regiones es tener la oportunidad de contar una historia colectiva", continuó Joe.

Weil confirmó que las producciones paralelas no serán ningún remake, más bien historias únicas que permitirán que todos los personajes se conecten entre sí.

"Son verdaderas historias originales que forman parte del tapiz narrativo que hemos creado. Cada dos semanas hacemos una especie de sala de guionistas global con los demás creadores, donde hablamos de las historias", aseguró el productor.