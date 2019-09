Crece número de directoras en México

Ciudad de México.- En el último lustro, el cine realizado por mujeres ha ido a la alza, de acuerdo con cifras oficiales.

En dicho periodo, la producción de películas de directoras casi se ha duplicado: de 25 filmes en 2014 (de un total de 130), se realizaron 47 el año pasado (de 186), de acuerdo con cifras del Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine).

La Camarista, ópera prima de Lila Avilés, fue la gran ganadora de la pasada edición del Festival Internacional de Cine de Morelia, donde fue reconocida como Mejor Largometraje Mexicano.

Ahora, el filme sensación representará a México en la próxima edición del Óscar y el Goya.

"Como todo son olas, creo que el próximo año van a venir más mujeres, que yo sepa.

Viene (con películas) Tatiana Huezo, Mariana Chenillo, Claudia Saint-Luce y sé que ahorita Jimena Montemayor está filmando", destacó Avilés al ser anunciada como representante de México en las premiaciones.

El reconocimiento de la crítica internacional y de los festivales también mantiene atención en el trabajo de las cineastas.

Hace tres años, Alba, de Ana Cristina Barragán, fue la cinta nacional más galardonada en el mundo, al recibir 10 estatuillas, sin contar premios en México.

Y el año pasado, por encima de Roma, de Alfonso Cuarón, la película más premiada a nivel internacional fue Vuelven, escrita, producida y dirigida por Issa López, con 9 reconocimientos.

Pese al incremento de mujeres cineastas y el prestigio de sus obras, sólo tres filmes de una directora lograron un puesto entre las 10 cintas más taquilleras de los últimos cinco años, según la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (Canacine).

Cómo Cortar a Tu Patán (Gabriela Tagliavini) y Todos Queremos a Alguien (Catalina Aguilar Mastretta) quedaron en cuarto y quinto lugar de la taquilla anual de 2017, al recaudar 108.8 y 100.0 millones de pesos, respectivamente.

Con 68.88 millones de pesos, ¿Qué le Dijiste a Dios?, de Teresa Suárez llegó a la quinta posición de 2014.

Para las directoras, llevar sus visiones a la pantalla permite que las historias de las mujeres se cuenten de una manera que conecte con las espectadoras, algo por lo que aboga el movimiento Ya Es Hora, donde participa la directora de Las Niñas Bien, Alejandra Márquez Abella.

"Sobre todo debemos entender que muchas veces las historias se deben contar en primera persona y que la experiencia de la mitad de la población, que somos nosotras, debe estar retratada por nosotras mismas.

"Falta muchísimo camino por recorrer, el privilegio de algunas no es algo que compartamos todas", opinó la directora.

Toman ellas el poder

Más que como directoras o guionistas, el área donde más presencia tienen las mujeres es la producción, donde los últimos tres años ha crecido su presencia, de acuerdo con cifras oficiales.

De 2016 a 2018, las productoras de filmes mexicanos pasaron de 49 a 88, por encima de las 53 guionistas y 47 directoras que hubo el año pasado.

Para Daniela Alatorre, quien junto con Elena Fortes produce el filme Una Historia de Policías, de Alonso Ruizpalacios, se debe a que ahí tienen más posibilidad de decisión.

"Tal vez ha habido más espacio para mujeres productoras porque es el lugar de donde vienen la construcción, mientras en el caso del guion o la dirección vienen del financiamiento y de quién lo hace.

"Es un sistema donde no solamente se puede mirar el resultado, falta ver de dónde vienen los recursos, quiénes toman las decisiones, cómo están constituidas las instituciones que deciden quién puede escribir un guion o recibir y quién está en un comité de selección", opina Alatorre.

Este año las productoras mexicanas han robado cuadro: No Manches Frida 2, producida y protagonizada por Martha Higareda, se convirtió en la tercera cinta más vista en la historia del cine mexicano.

Y Mónica Lozano, que estuvo detrás de No se Aceptan Devoluciones (primera cinta mexicana más vista en el País), fue seleccionada como la siguiente Presidenta de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas e iniciará su gestión en noviembre.

Las mujeres de cine consideran que se requiere poner constante atención en las oportunidades que reciben.

"Es importante hacerse la pregunta (de la presencia femenina), no asumir que vamos en el camino y que en 20 años siga igual", puntualizó Alatorre.

¿Y Morelia?

El debate sobre las cineastas acompañó al anuncio de la selección oficial del Festival Internacional de Cine de Morelia, que tendrá lugar en octubre.

De las nueve cintas en competencia a Largometraje Mexicano, la categoría más importante, no hay ninguna dirigida por una mujer. El año pasado, seis de las 11 cintas eran de directoras.

"¿Qué significa que no haya ninguna directora sólo un año después? ¿No somos suficientes? ¿Por qué no somos suficientes? Queda claro que tenemos mucho por hacer", tuiteó entonces la directora Alejandra Márquez Abella.

A través de un comunicado, el festival destacó que de los 677 filmes inscritos, sólo 170 fueron de directoras: 9 largometrajes de ficción (de 62), 76 documentales (de 210) y 85 cortometrajes (de 404).