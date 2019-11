Cree productor que secuestro de Alejandro Sandí fue un montaje

Luego de darse a conocer que el actor Alejandro Sandí fue secuestrado en el Nevado de Toluca y liberado a poco más de 24 horas de su rapto, el productor de televisión Emmanuel Duprez, revela las razones que lo llevan a pensar a que todo fue un montaje.

En entrevista para el programa Sale el Sol, Duprez explicó: “en este montaje seguro que no fue participe ni Esmeralda (Ugalde) ni Vanessa (Arias). ¿Qué sucede si yo soy un ladrón?, es muy sencillo el comportamiento de un ladrón, el ladrón si te va a robar o asaltar, hace lo que hizo, va y me quedo con la camioneta de Vanessa, las bolsas, dinero, celulares, todo lo que sea venta rápida y que puedo quemar, dieran ellos, rapidísimo”.

Acto seguido, el productor revela el motivo principal que lo llevó a pensar en este escenario. “Por qué habiendo dos mujeres y un hombre, y la famosa de los tres por supuesto es Esmeralda, es la hermana de una cantante muy famosa, además, ¿por qué me quedo con el menos famoso de los tres?, me quedo además con el que físicamente es mucho más complicado de someter, porque Alejandro mide 1.90cm, es un hombre que hace mucho ejercicio, por qué me quedo con él y no una de las dos mujeres, si lo que quiero es un secuestro, aunque sea exprés”.

Acto seguido, Emmanuel Duprez explicó que piensa todo esto porque él vivió un secuestro exprés hace algunos años, y por tal motivo se le hizo rara la situación que hace unos días vivió Sandi en este secuestro.

De la misma forma, el productor puso en tela de juicio la cantidad que se pagó por la liberación del actor, y agregó: “a todas luces, eso no suena como un secuestro real, no hay manera, los secuestradores si van a secuestrar saben a quién hacerlo, si te van a asaltar, saben que te asaltan y se acabó… si te van a secuestrar saben quién es el que tiene dinero, y en este caso Esmeralda era el perfecto gancho, si así hubiera sido el asunto y no Sandi”.

Finalmente, el productor confesó que una persona que conoce a Sandí desde hace varios años lo buscó para decirle que la familia del actor no tenía dinero para pagar un rescate y que además Alejandro era capaz de eso y más para conseguir fama.





Fuente: www.elimparcial.com