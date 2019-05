Creen que nosotros debemos ser como dioses: Ivonne Montero

Ciudad de México.- La actriz Ivonne Montero ha comprobado que estar en el ojo públicoimplica que hasta el más pequeño error puede crecer como una bola de nieve en las redes sociales, publicó El Universal.

El más reciente lo tuvo cuando usó su Instagrampara corregir a Carlos Rivera tras haber interpretado ‘mal’ el Himno Nacional durante la pelea entre el Canelo Álvarez y Daniel Jacobs en Las Vegas.

La acotación de Montero -quien pensó que la letra decía “centro” y no “centros”- era equivocada y algunos de los seguidores del cantante se volcaron en su contra.

"Hubo insultos hacia mi persona, hacia mi hija que me parece aberrante, y ahí es donde me doy cuenta que esto de las redes sociales es un ejercicio social muy dramático porque te das cuenta de laintolerancia que hay, de la misoginia, falta de respeto y de conciencia de lo que haces", comparte.

“Me parece absurdo que los artistas no tengamos derecho a opinar, ¿como por qué no? El que yo sea actriz no significa que yo no sea culta, inteligente, que no tenga preparación, derecho de opinión”, explica.

Ante la ola de comentarios que recibió acepta que llegó a contestar de manera grosera sin embargo no piensa coartar su derecho a la opinión eliminando comentarios o cerrando sus redes en algún futuro. Lo que sí reprueba es la actitud de algunas personas.

“Yo creo que al señor Carlos (Rivera) le debe de dar más pena de la forma de expresarse de sus seguidores que de la pena que le puedo causar yo”, sentencia.

Montero aclara luego del incidente se puso en contacto con Carlos Rivera enviándole un mensaje y aunque no recibió respuesta se siente tranquila por haberle pedido disculpas.

“Le mandé un mensaje y le expliqué, le dije ‘mi vida, una disculpa, yo no creo que esto te haya causado ni cosquillas’ y si se ofendió lo siento en el alma.

La actriz considera que como figuras públicas deben hacerse responsables por lo que dicen, sin embargo también cree que el volverse centro de ataques también obedece a que el público olvida que los famosos son seres humanos normales.

“Creen que nosotros debemos ser como dioses, que no nos podemos equivocar, que tenemos que conocer de todo y saber de todo, no podemos envejecer, que las mujeres no pueden estar gorditas o salir arrugas, no debemos tener celulitis”, comenta.

La actriz comparte su opinión con respecto a la polémica que en este sentido desataron los comentarios del cantante Vicente Fernández quien se negó a recibir un trasplante de hígado.

“Tenemos que tener mucho tacto al decir ciertas cosas, pero se vale equivocarse, a lo mejor sí fue un poco hiriente lo que el señor (Fernández) expuso, pero yo creo que desde su idiosincrasia, desde su cultura y educación es a lo que lo lleva su manera de pensar y no lo podemos cambiar, nada más es respetar y ser más tolerantes en cuanto a eso”.