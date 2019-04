Crisis en Bronco: Ramiro Delgado denuncia maltratos y traición por parte de Lupe Esparza

Bronco estaría enfrentando una fuerte crisis luego de que Ramiro Delgado, integrante de la agrupación, denunciara maltratos, malos manejos económicos y una traición por parte de Lupe Esparza, voz principal y fundador del grupo.





“Su actitud por el problema de alta traición y la verdad me he quedado desconcertado, la gota que derramó el vaso fue la última fecha que tocamos el día 1 de marzo, ahí me sentí maltratado, tanto por él como por sus hijos, decepcionado, todo por el problema de mi salud, yo creo que no es correcto, inclusive me dijo: ‘Pasa para que te den tu parte y se acabó’”, reveló Delgado en entrevista para el programa Hoy.





De acuerdo al matutino, el grupo liderado por Esparza cobra más de 1 millón de pesos por presentación; sin embargo, Ramiro detectó que había malos manejos de dinero al notar que los depósitos por su trabajo no correspondían con lo que él considera justo.





“Me pagaron como si fuera una persona más, y yo soy fundador del grupo, entonces, se molestaron (y me dijeron) ‘si no te parece aquí le paramos’”.

De la misma forma, el programa informó que por ahora Lupe ha preferido guardar silencio y tampoco ha mostrado disposición para recibir a los contadores que Ramiro contrató para realizar la auditoria y ver en qué condiciones se ha administrado el dinero ganado por la agrupación.





Fuente: www.elimparcial.com