Cristaliza su sueño

Tiene 24 años y es la revelación pop mexicana. Desde su lanzamiento, en 2015, Caztro gustó porque por ‘Ese no sé qué’, que le ha abierto las puertas del mercado nacional y lo coloca como uno de los artistas jóvenes del país con una propuesta refrescante.

Romántico, optimista, alegre, su música tiene como sello distintivo la alegría y el amor, rúbrica que imprime en todas sus melodías y hacen diferente su propuesta.

Regiomontano, descendiente de un ecléctico linaje musical, Caztro viene de gira promocional a Chihuahua, donde se presentará en dos fechas.

La primera es en La Mexicana, en la ciudad de Chihuahua el 8 de julio y el día 9 en Foro Café en Ciudad Juárez.

En exclusiva para El Diario, el cantautor dijo que en su haber hay más de 100 composiciones y que actualmente trabaja en estudio para armar su nueva producción bajo el sello de su disquera Sony Music.

“Estoy muy contento de ir para Chihuahua, hace como tres años no voy y sé que van a disfrutar el show que en esta ocasión será muy íntimo, para poder charlar con el público y presentar material inédito”, comentó Caztro.

Con letras rítmicas, románticas, sencillas, con una mirada optimista sobre el amor y la vida, para Caztro es importante componer historias que se sientan cercanas a la gente.

Desde su óptica dijo que se visualiza en cinco años más, como un artista que además de famoso ha logrado colocarse en el gusto del público por sus propuestas, siempre refrescantes y adecuadas según el momento y circunstancia que esté pasando por su vida.

“En su momento haré canciones sobre lo que sea que esté pensando, por ahora soy lo que me ha pasado, tal vez en otro momento adelante, que el proyecto crezca estaré pensando otras cosas y transmitiré”.

Caztro tiene linaje musical. Desde los 6 años toca la guitarra, que significa la música en tu vida, es una forma de vida o una forma de vivir. De sus influencias musicales y procesos creativos, el intérprete comenta que es de los que le gusta nutrirse de la lluvia de ideas. Trabajar con amigos, intercambiar ideas, trabajar en estudio, crear a partir de las historias diarias.

“La cotidianidad es una fuente de inspiración, si de pronto al guardia del edificio de un amigo le fue mal, pues contar su historia, luego en medio del trabajo tal vez prender el asador, compartir trabajar en equipo es algo que disfruto mucho”.

“Con siete años de trabajo en su proyecto y siento que apenas voy empezando, me veo con una carrera sólida me gustaría tocar fuera del país, para Latinoamérica, me encantaría tocar en Europea, volver a ir y seguir cultivando público, hacer conexión entre las comunidades”, mencionó el regio.

“Para mí la música ha sido como aprender a hablar y caminar es algo natural, es mi habitad natural

Caztro es sobrino del bajista de Jumbo, y tiene dos tías que se desenvuelven como arreglistas vocales en teatro. “Eso marcó mis decisiones y no era anormal pensar en la música”.

De sus influencias, asegura que la más marcada es la de los Claxons, quienes han dejado huella en su propuesta.

”Es una admiración que ha evolucionado, es una banda que me gusta. Pronto haré algo con ellos, una colaboración; para muchos en Monterrey ellos son inspiración”.