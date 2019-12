Cristian Castro explica cómo fue la verdadera relación entre su madre y Yolanda Andrade

Después de meses de especulaciones acerca de lo que Cristian Castro pensaba sobre la supuesta boda entre su ex novia, Yolanda Andrade y su madre, Verónica Castro, el cantante se pronunció durante una corta entrevista.

El también actor confesó que toda la situación le pareció muy fuera de lo normal, y dijo a una revista que no sabe con precisión quién está detrás de toda la polémica.

“Es una amiga de la familia (Yolanda Andrade), se me hizo raro cómo se manejó, se me hizo extraño, no creo que sea lo real, lo real es lo que te estoy diciendo yo”, le dijo a la revista TV Notas.

A pesar del anuncio sobre el retiro de “La Vero”, el cantante aseguró a la revistas que su madre se encuentra mejor que nunca.

El escándalo

El pasado septiembre, la conductora Yolanda Andrade confesó que se casó de manera simbólica con la actriz Verónica Castro. Esto desató una ola de polémicas y escándalos que hasta la fecha han dado mucho de qué hablar.

“Me casé con una mujer maravillosa(...) con ese amor que le da a uno, sí pasó, nos casamos en Ámsterdam. Fue simbólico, en un momento divino”, explicó Andrade, antes de dar un par de detalles más: “Fui madrastra de dos….”. “A mí me gustaría que la Vero estuviera en la línea, ¿Vero, nos escuchas? sería maravilloso, en el nombre de nuestra amistad quiero que Verónica Castro me desmienta”, agregó.

A Castro no le agradó el comentario y en entrevista con el programa matutino “Venga la Alegría”, negó las declaraciones de la conductora de “Mojo”.

"Nunca me he casado, si no me casé con los padres de mis hijos, cómo me voy a casar con Yolanda, una cosa es que hagas broma, y te cases también en broma, como en una kermés; a mí me avisó Yolanda hace casi 20 años que se casaba y que se iba a Europa, no voy a decir con quién, pero no soy yo”, aclaró la actriz.

Yolanda Andrade habló acerca de su boda con el conductor Jorge Poza (Foto: archivo)

La protagonista de “La Casa de las Flores”, enfatizó que nunca se ha casado y que no es lesbiana. Agregó también que ella ayudó a Andrade, pero nunca fue su pareja.

“Lo único que pasé con Yolanda siempre fue ayudarla, protegerla, de salvarla, aconsejarla; me dio mucho gusto saber que había cambiado, pasó por muchas cosas para poder dejar lo que ella llama adicciones, estuvo muy bonito todo, me dio gran felicidad pero tampoco entiendo por qué está haciendo eso”, explicó.

Algunas semanas después, Castro anunció el retiro de su carrera de más de 50 años. En una publicación a través de Instagram, Castró publicó un extracto de la canción de su hijo, “Alguna Vez”.

“Quisiera aprovechar esta canción que dice tantas cosas para mí y hacer de su conocimiento, que me merece tanto respeto, a este público infinito que me ha dado tanto, que me ha regalado sus frases, su tiempo, su cariño, que elegí hoy, que es el día de mi santa madre María de Guadalupe, y en su nombre les digo adiós. La vida ha cambiado mucho, pero yo no puedo con la agresión y el escarnio. Y digo adiós a lo que tanto amé: mi profesión”, escribió en la publicación.

“Por 53 años entregué mi vida, con todo mi amor. Gracias por todo, pero estoy agotada de tanto mal y como lo vengo diciendo hace ya muchos años quiero mi paz. ¡DLB!”, finalizó Verónica Castro.





