Cristina Rodlo, se aventura en el terror

Ciudad de México.- Hace cuatro años, Cristina Rodlo hacía un comercial menor a un minuto de duración junto a Ricky Martin. Tras esa aparición y un trabajo arduo en otros proyectos, la actriz mexicana protagoniza, a partir del 12 de agosto, la segunda edición de la serie de AMC The Terror: Infamy, que en la producción ejecutiva tiene al cineasta Ridley Scott.

“Mi intención es completamente estar en Estados Unidos y crearme un nombre allá, seguir trabajando. La vara está muy alta luego de los últimos tres proyectos que hice, así que cuando me pregunto qué sigue, pienso que es continuar tocando puertas y tratar de quitar los estereotipos en la industria, que han ido cambiando mucho.

“Esta serie no me la hubieran dado hace siete u ocho años, cuando inicié, porque no había cabida para que un latino fuera protagonista en prime time. Nos toca seguir rompiendo estereotipos, poner en alto la bandera de México y de los latinos. Nos toca unirnos, porque es la única manera en la que podemos cambiar la industria en general. Tras la generación de Salma Hayek, hubo una brecha en la que los mexicanos no pasaron y apenas se están abriendo las puertas otra vez; eso ayudará mucho a que más latinos toquen las puertas”, expresó Cristina Rodlo a Excélsior.

Luego de su actuación en producciones como la versión estadunidense de Miss Bala: Sin Piedad (2019) y las series El vato (2016) y Too Old to Die Young (2019), Rodlo se aventura en el terror sicológico y el drama de The Terror: Infamy, a través de Luz Ojeda, la novia secreta del japonés Chester Nakayama, interpretado por Derek Mio.

La historia ambientada durante la Segunda Guerra Mundial gira en torno a una serie de extrañas muertes que acosan a una comunidad estadunidense de origen japonés, y en el recorrido de un joven que trata de entender y combatir el ente malévolo que las ha causado.

“No conocí a Ridley Scott, pero todo su equipo siempre estuvo al pendiente, en los castings y callbacks, fueron a Vancouver, donde se filmó, así que estuvieron atentos a que se sintiera un proyecto de Ridley Scott.

“Creo que es un genio y un hombre que ha innovado durante distintas épocas y lo sigue haciendo, contando las historias de una manera diferente, encontrando cosas nuevas, así que desde que supe que era producida por él, esta niña de Torreón, de donde soy, ¡se sentía en un sueño!”.

La actriz señaló que el proceso de casting para The Terror: Infamy fue complejo, pues su personaje en inicio estaba destinado a una mujer norteamericana y había indecisión por detallarlo como mexicoamericano.

Es así que envió su primer casting en agosto pasado y fue hasta noviembre cuando le confirmaron el papel, tras una serie de callbacks, uno de ellos con Derek Mio, el protagonista, con quien de inmediato tuvo química.

Entonces comenzó la construcción de Luz, su personaje, que sigue a un grupo de estadunidenses de origen japonés en su internamiento en campos de prisioneros, tras el ataque a Pearl Harbor.

“El personaje fue muy difícil, porque necesitaba encontrar recursos para relacionarme con el tiempo de los latinos en Los Ángeles y cómo la estaban pasando en ese momento. Encontramos un sólo libro hablando del tema, es lo único que había, y era de una chava que hizo una tesis de su familia en esa época. Fue difícil agarrarme de algo, usar la imaginación, recordar a mi abuelita de cómo hablaban antes, con mucho respeto.

“Así que fue como transportarme a una época que no me tocó, una en la que los japoneses y los mexicanos se unieron mucho, pues no hablaban inglés. También habla de la discriminación. Luz es una mujer latina en 1940 que quiere estudiar, no es un personaje común para la época, porque las mujeres pensaban en casarse y Luz no. Además se enamora de un japonés- americano, es decir, va navegando contra corriente”, precisó Rodlo.

Interpretar a una mujer fuerte en un contexto de guerra y terror fue lo que atrajo y conquistó a la actriz.

“El terror está todo el tiempo. Hay un fantasma y este elemento se combina con lo que es capaz de hacerle un humano a otro y cómo nos hemos hecho tanto daño. Es doblemente de terror en ese sentido”.





DE LA SERIE

The Terror: Infamy.

Episodios: Diez.

Elenco: Derek Mio, Kiki Sukezane, Cristina Rodlo, Shingo Usami, Naoko Mori, Miki Ishikawa y George Takei, entre otros.

Producción: Scott Free, Emag Productions y Entertainment 360.

Cocreación y producción: Alexander Woo (también showrunner) y Max Borenstein.

Productores ejecutivos: Ridley Scott, David W. Zucker, Alexandra Milchan, Scott Lambert, Guymon Casady y Jordan Sheehan.

PARA VERLA

Temporada: Segunda.

Estreno: 12 de agosto a las 22:00 horas.

Señal: AMC. (AxtelTV 973, TotalPlay 444 y HD 490, Sky 419 y HD 1425, Megacable 207 y HD 1207, Izzi 611 y HD 963, Cablemás 611 y HD 963 y Cablevisión Monterrey 611).

¡Qué miedo!

Éste no es el único proyecto de terror al que apostó Cristina Rodlo: también protagoniza El vestido, ópera prima de Roque Falabella.

“Se trata de un vestido encantado. Mi personaje, Sara, se va a casar, está buscando el vestido y encuentra uno que le encanta y que le mostrará pasajes de lo que podría ser su vida si no trabaja, cambia o platica con su futuro esposo, todo a través del terror, pero al final es un mensaje que le envía el vestido para que finalmente tome la decisión de casarse.

“Se me juntaron dos proyectos de terror, aunque no lo planee así, pero terminé esta película en diciembre y empecé a grabar la serie en enero”, dijo.

También actúo en la cinta Búnker, dirigida por Jorge Michel Grau y remake del thriller colombiano La cara oculta (2011). “Jorge, el director, nos pidió que no viéramos la versión original, para hacer su versión, y le dio un toque increíble.”