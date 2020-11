Cristo Fernández cumple sueño actoral

Reforma

Ciudad de México.- Acostumbrado a forjar sus propias oportunidades, y tras dejar de lado su sueño de volverse futbolista profesional, el mexicano Cristo Fernández se fue a Inglaterra a probar suerte como actor.

Fue entonces que el destino apostó a su favor y lo hizo formar parte de la exitosa serie Ted Lasso, de Apple TV+, en donde se ha vuelto viral precisamente por interpretar al jugador de futbol Dani Ruiz.

"Se presentó que buscaban un futbolista y después de varios filtros, quedé. El haber estado en Londres desarrollándome como actor, y mi experiencia en el futbol, me permitió llegar a este personaje", compartió Fernández, quien llegó a jugar una temporada en los Tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara.

"Me dio mucho orgullo también poder interpretar a un mexicano, latino, y no como a veces se da a conocer en el extranjero, que casi siempre es el villano, el malandrín o el narco. Dani es muy noble, le gusta celebrar, compartir, y me encanta que todo el mundo se entere que así somos", agregó en entrevista.

Al igual que Lasso, interpretado por el actor Jason Sudeikis, el tapatío se identificó mucho con esa sensación de ser un extranjero adentrándose a un nuevo mundo.

La única diferencia con el protagonista, un entrenador de futbol americano que es contratado para liderar un equipo de soccer en la Premier League de Inglaterra, es que Fernández tuvo una experiencia de adaptación mucho más amable y acogedora en tierras londinenses.

"Aprendí mucho de su dinámica de trabajo, que era estar abiertos a escuchar a los demás, y la verdad es que estoy muy agradecido con la producción y los creadores, con Jason Sudeikis y Bill Lawrence, porque me permitieron imprimirle mucho de lo que yo soy.

"Desde dejarme decir que era de Guadalajara, mostrar el mezcal, el futbol, factores que me ayudaron a que el personaje se sintiera muy natural, siempre mostrando mucho de lo que somos", resaltó el histrión, cuyo personaje en el show es un ex jugador de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

El resultado de esta aventura para el mexicano, además de volverse un favorito del público y los fans de la serie, es que su personaje regresará con mayor protagonismo para la segunda temporada, ya en producción.

Cristo, quien estudió en la Escuela de Actuación Guildford de la Universidad de Surrey, en Reino Unido (y además habla inglés, francés, español, alemán e italiano), espera seguir abriendo puertas para los latinos en el mundo.

"Aprendí muchísimo de todos ellos, dentro y fuera del set, porque al final sí se trata de trabajo en equipo y ese es un mensaje muy bonito de la serie", destacó el también director, escritor y productor.

"En esta vida quizás no empezamos teniendo el aprendizaje o el conocimiento de algo, pero si estamos dispuestos a aprender de los demás, y a fracasar, podemos llegar a ser buenos en eso que tanto nos gusta".