Critica Arellano a la religión en filme

Cd. de México (23 octubre 2019).- El cineasta Bernardo Arellano exploró en su cinta El Paraíso de la Serpiente su visión sobre la religión, la cual, según comentó, le resulta una restricción para el desarrollo de la fe.



"Hay una crítica a la religión. Para mí es una especie de ciego espiritual en el cual no puedes seguir dimensionando el mundo entero y estás condicionado a las reglas que te imponen.



"En eso depositas tu fe y me parece terrible qué pasa en la humanidad. Si confiáramos en nuestra fe y no en la religión, desarrollaríamos nuestros potenciales internos y espirituales mucho más", opinó el director en conferencia de prensa.



El largometraje explora la confrontación de fieles de la iglesia quienes se asombran de los milagros que hace un hombre al que llaman "El Profeta".



Tras ver las acciones que el sujeto misterioso realiza en los miembros de un pueblo, el párroco de la comunidad se propone estar en su contra.



"Jugar con la ficción era deslindarme para no tomar una postura radical en la película. Lo que hicimos fue abrir un espacio de fe auténtica y mostrar que la religión, fuera la que fuera, lo iba a querer reducir", expresó Arellano.



El filme compite en el Festival Internacional de Cine de Morelia en la categoría a Largometraje Mexicano.