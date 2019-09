Critican a Maluma por llorar por su nuevo jet privado

Ciudad de México.- El mundo está consumiéndose, el medio ambiente está pasando por la peor crisis en los últimos 500 años, el agua escasea y hace tan sólo unas semanas el mundo se conmovía por la catástrofe ocurrida en la selva Amazonica.

Pero eso parece no tener ninguna relevancia para Maluma quien lloró por su nuevo jet privado.

Pese a que es bien sabido que el impacto ambiental de un jet privado es altísimo, eso no le importó al colombiano, quien cegado por su felicidad olvidó que las emisiones de carbono de una nave como esta equivalen a cuatro veces más producción de CO2 por persona que un vuelo económico equivalente.

A través de su cuenta oficial de Instagram Maluma compartió con sus millones de seguidores un nuevo logro en su vida: la adquisición de un nuevo “juguetito” (como mencionaron algunos de sus amigos famosos en la publicación). Se trata de un avión privado con el que siempre había soñado.

La publicación, como era de esperarse, dividió opiniones: por un lado, hubo quienes lo felicitaron e incluso admiraron su “humildad” al mostrar como lloraba por la realización de este “sueño”. Por el otro hubo quienes lo llamaron ignorante tras considerar que Maluma es tan pobre que lo único que tiene es dinero.





"Llorar por cosas materiales define lo que es Maluma: un ignorante y un fantasioso", comentó una de las seguidoras del cantante colombiano tras ver lo superficial que se mostró el cantante por conmoverse con algo como esto.

Otra seguidora más, con el nickname gisi70, comentó lo siguiente:

"Yo me pregunto ¿a cuánta gente no le podrían dar de comer con lo que cuesta ese avión? No sé por qué los artistas encuentran su felicidad en lo material; esos que compran casas de millones de dólares y nunca están en ellas. Llora cuando un niño llore de alegría porque le llevaste un plato de comida, llora cuando a un ser humano le brindaste un techo donde dormir o con una cobija le quitaste el frio. Sorry Maluma, es la verdad’.