Critican el abdomen y música de Belinda tras subir foto en redes

Ciudad de México.- Belinda es una famosa que siempre da de qué hablar; sin embargo, no siempre son cosas buenas las que se comentan alrededor de ella, como en este caso, pues compartió una foto en su estudio de grabación dejando ver que muy pronto lanzaría un nuevo sencillo, pero solo consiguió dos cosas: que criticaran su abdomen y que dudaran de su música.

"Qué pe$%& con tu abdomen”

"Estás muy flaca”

"Estás muy editada”, comentaron algunos de sus seguidores.









En cuanto a su música, muchos cuestionaron la foto, pues aseguraron que solo era un engaño y que una vez más, los dejaría con ganas de escuchar música nueva.

"Ya ni sacas música nueva”

"Otros seis años para escuchar algo nuevo”

"¿Y el disco pa cuándo?, no has sacado nada, quizá no hay mucho que sentir”

"Ridícula, no andes ilusionando”, fueron otros de los comentarios atacando a la cantante.

En defensa de Beli, últimamente se ha dedicado a la moda así como a sus negocios y a su vida personal, por lo tanto, a favor de dejar de criticar a la famosa, y a esperar su próximo éxito musical.