Cruzan fronteras con el filme 'Con los Años que me Quedan'

Agencia Reforma

Ciudad de México.- "Somos nosotros mismos quienes marcamos nuestras diferencias", es una frase que el cineasta Frank Ariza cita de su película Con los Años que me Quedan para describir el espíritu de su largometraje, que nació de sus reflexiones profundas sobre lo que implica ser un migrante.

El cineasta español se considera latino, pero al vivir en Estados Unidos muchas veces se ha encontrado con personas que le dicen que él no pertenece a ellos.

Incluso recuerda que cuando Joe Biden ganó las elecciones presidenciales de Estados Unidos, cerca de su casa había una manifestación donde el 95 por ciento de los participantes eran latinos, pero ellos estaban molestos porque querían que ganara Donald Trump.

"Les pregunté por qué lo estaban apoyando si quería limitarnos y me contestaron: 'para que gente como tú no venga a quitarnos nuestros puestos de trabajo'. Siempre empatizas con sus vivencias, pero no dejo de preocuparme", contó en entrevista.

Experiencias similares terminaron por detonar su cinta, que se estrena este viernes en Prime Video, la cual desarrolla temas de la identidad a través de la historia de Macarena (Regina Blandón).

La joven estudiante de derecho es una hija de padres latinos que creció en Estados Unidos, pero debe viajar al País y transportar un paquete para mafiosos con el propósito de liberar a su padre de una deuda.

"La película es una metáfora, tiene personajes complejos, todos buscan un objetivo y un sueño común en un país que no es el suyo. Hay que hablar un poco más de un antisueño americano que todos pasamos y para ello quería representar al máximo de personas posibles.

"Hay algunos que pasan por cosas por obligación, como es el caso de Regina con sus padres. Ella al final no pidió nacer ahí, pero se adaptó y cabalgó en tener la identidad americana y no olvidar sus raíces latinas. Tiene un pie en una cultura y la otra", detalló el cineasta.

Para viajar, Macarena contrata un servicio para compartir auto con un hombre desconocido, Lu (Manuel Vega), alguien perdido, sin rumbo ni familia que sólo busca ganarse la vida.

También terminarán por involucrarse en el viaje la policía Diana (Aislinn Derbez), que tiene una relación sentimental con Macarena, y la segura Briseida (Michel Rodríguez).

"En este cruce de frontera todos tienen secretos, pueden ir cargando cosas ilegales, cada quien está buscando sobrevivir. Lu y Macarena empiezan siendo enemigos y odiándose, pero de pronto dependen el uno del otro", dijo Blandón.

"Con el personaje de Aislinn, la definición de la situación sentimental 'es complicado' en Facebook porque son una pareja que está pasando por momentos difíciles. Es interesante porque hablan de lo que significa ser latino y compartir la misma lengua, cuando nosotros mismos marcamos diferencias".

La actriz, protagonista de Maquíllame Otra Vez y Mirreyes vs Godínez, contó que al recibir el guion no lo entendió, pues estaba escrito para representar todos los giros y complicaciones que tendría la trama, la cual la cautivó por su complejidad.

"Así somos los seres humanos, llenos de capas, con dolores, y cuando se mezclan con los de alguien más, de tu familia o tu relación de pareja, es interesante ver cómo reacciona cada quien. Si nos vemos reflejades en los personajes está bien chido", subrayó.