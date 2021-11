¿Cuál es el verdadero nombre de Freddie Mercury y por qué lo cambió?

Freddie Mercury es recordado como el líder de Queen, una voz única que llegó para la cambiar para siempre a la industria musical, pero este era solamente el nombre artístico del hombre detrás de ese éxito, pues Farrokh Bulsara fue como lo llamaron sus padres al nacer.

Aunque Freddie vio la luz por primera vez en la isla de Zanzíbar, en Tanzania, vivió la mayor parte de su infancia en India, lugar de donde eran sus padres. Creció con una familia parsi india que decidió residir en Reino Unido, en donde el cantante se apasionó por la música y fundó Queen.

Sus amigos del internado St. Peter’s School, al cual acudió a los siete años, y posteriormente en la carrera de Arte y Diseño Gráfico en el Ealing Art College comenzaron a llamarlo de dos maneras: Frederick o Freddie.

Sin embargo, fue hasta principios de la década de los setentas que conoció a Brian May y Roger Taylor, quienes lo invitaron a formar parte de la banda Smile. Freddie insistió en renombrar a la banda con el pretexto de su nueva alineación y finalmente se decidió por Queen, al igual que cambió su nombre artístico por el de Freddie Mercury.

Existen algunas teorías sobre qué motivó el dejar atrás a Farrokh Bulsara. Uno de ellos se extrae de la estrofa de una de las primeras composiciones de la banda, pues en la letra de “My fairy King” retoma un mundo fantástico: “Mother Mercury, look what they’ve done to me (madre Mercurio, mira lo que me han hecho)”. El artista confirmó tiempo después que se refería a su madre, por lo que de inmediato surgió la posibilidad que haya sido su inspiración para el hoy tan reconocido Mercury.

Otras versiones apuntan a que su nuevo mote artístico parte de la evolución que se aproximaría en su vida como frontman, trayendo a la vida a un nuevo personaje sobre los escenarios, una especie de alter ego. En cambio, las razones también podrían estar relacionadas con el racismo y su piel morena debido a la poca inclusión de personas ‘diferentes’ o de su etnia durante ese tiempo.