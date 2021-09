¿Cuáles son las mejores series según Rotten Tomatoes?

Rotten Tomatoes, es un sitio que se dedica a determinar una serie o películas. La plataforma reúne opiniones y calificaciones de los críticos, y también de los fanáticos, para que puedas tener una idea más clara de la percepción general de una historia.

Son pocas las series y películas que consiguen calificaciones perfectas, pero este año ya hay 7 que están en la línea del 100 o el 99 por ciento.

Las mejores series de 2021 con calificaciones perfectas:

Squid Game - 100%

¿Dónde verla? Netflix

Esta serie coreana (cuyo creador pasó 10 años intentando realizarla) fue la gran sorpresa del año, llegó sin publicidad, pero poco a poco se convirtió en la más vista de Netflix. La serie sigue a un hombre desesperado y con muchas deudas que acepta jugar un juego que lo puede llevar a ganar mucho dinero, sin saber que solo puede haber un ganador y que hay consecuencias letales para los perdedores. Squid Game le da un giro brutal a 6 clásicos juegos de niños que los participantes deben superar para ganar millones y salvar sus vidas.

Only Murders in the Building - 100%

¿Dónde verla? Star+

La nueva serie de Selene Gómez con Steve Martin es ideal para los fanáticos del true crime y los misterios. La serie sigue a los vecinos del Upper West Side, Charles, Oliver y Mabel, quienes se unen por un amor por el crimen. Cuando otro residente de su edificio es encontrado muerto, el trio decide empezar a trabajar y a seguir las pistas para resolver el misterio, y el resultado es una mezcla de buena comedia y todo lo que amamos de los thrillers de asesinato.

Blindspotting - 100%

¿Dónde verla? StarzPlay

Jasmine Cephas Jones, Benjamin Earl Turner y Atticus Woodward protagonizan esta serie creada por Daveed Digs y Rafael Casal. La historia sigue a Ashley, que vive en Oakland, donde el padre de su hijo es enviado a prisión, así que ella queda una crisis existencial con la que debe lidiar después de verse obligada a mudarse con su suegra y la media hermana de su pareja. La serie está basada en la película de 2018 que se llevó una nominación en el Festival de Cine de Sundance.

I Think You Should Leave with Tim Robinson - 100%

¿Dónde verla? Netflix

Esta serie es más bien un show de sketches, donde el comediante Tim Robinson y sus invitados realizan segmentos donde se dedican a intentar que alguien quiera salir de ahí corriendo, haciendo que las situaciones más comunes se vuelven raras, incómodas y desesperantes.

Katla - 100%

¿Dónde verla? Netflix

Para fanáticos de Dark. Esta es la primera serie de Islandia de Netflix y fue un éxito total. Katla se desarrolla en la pequeña isla de Vik, en Islandia, donde la mayoría de los habitantes fueron evacuados debido a que un volcán lleva más de un año haciendo erupción. Solo unos cuantos rescatistas y habitantes se quedaron, y sus vidas se ven interrumpidas cuando misteriosas personas cubiertas de cenizas y sin recuerdos de cómo llegaron ahí comienzan a aparecer.

Hacks - 100%

¿Dónde verla? HBO Max

Esta serie es una de las nominadas a los Emmy 2021. Protagonizada por Jean Smart, a quien también vimos en Mare of Easttown, Hacks sigue a la comediante veterana de Las Vegas Deborah Vance, quien decide convertirse en mentora de una rechazada social de 25 años con una visión muy particular de la vida y de lo que cree que el mundo le debe solo por existir.

Mythic Quest - 100%

¿Dónde verla? Apple Tv+

Esta serie estrenó su segunda temporada en 2021 y es una especie de The Office moderna. Protagonizada por Rob McElhenney y F. Murray Abraham (Amadeus, The Grand Budapest Hotel), la serie sigue al dueño de una exitosa compañía de diseño de videojuegos, que debe lidiar con un problemático equipo de trabajo que lucha por conseguir que su juego más exitoso, 'Mythic Quest', mantenga su popularidad ante la competencia.

Feel Good - 100%

¿Dónde verla? Netflix

Esta es otra de las series que alcanzaron el 100% con su segunda temporada. Mae Martin, Charlotte Ritchie y Phil Burgers protagonizan esta comedia romántica y dramática que sigue a una adicta en recuperación y comediante llamada Mae, que está tratando de controlar sus comportamientos autodestructivos mientras lidia con los problemas de la vida cotidiana, las relaciones y la lucha por salvar su carrera.

Ted Lasso - 99%

¿Dónde verla? Apple Tv+

Ted Lasso tuvo una gran primera temporada y la segunda es mejor. El actor Jason Sudeikis es el protagonista de esta comedia deportiva que sigue a un entrenador de fútbol americano que es contratado para entrenar a un equipo de soccer de Londres que tiene problemas para alcanzar el éxito. Es el deporte equivocado, pero Ted está dispuesto a ganar y a ganarse a todos en el proceso.

Otras series con buenas calificaciones:

Sweet Tooth - 98%

¿Dónde verla? Netflix

It´s a Sin - 98%

¿Dónde verla? HBO Max

All Creatures Great and Small - 96%

¿Dónde verla? Acorn Tv

The Underground Railroad - 94%

¿Dónde verla? Amazon Prime

Mare of Easttown - 94%

¿Dónde verla? HBO Max

Loki - 94%

¿Dónde verla? Disney+

The Mysterious Benedict Society - 86%

¿Dónde verla? Disney+

The White Lotus - 85%

¿Dónde verla? HBO Max