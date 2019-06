Cuando Didier Drogba impactó a Edith González

Ciudad de México.- Pocos jugadores causaron impacto en Edith González, quien falleció este jueves, y uno de ellos fue el marfileño Didier Drogba cuando anunció su retiro el año pasado. La protagonista de “Corazón Salvaje” dedicó unas palabras al exseleccionado en el pasado mes de noviembre.









“Pocos futbolistas han causado en mi el impacto que #DidierDrogba cuándo lideró a la selección de Costa de Marfil en el 2006 y tenía las piernas más caras de Africa, no dudó en poner todo su ser al servicio de ésta. Gran líder, potente, entregado. Hoy anuncia su retiro. Un grande!”, fue el mensaje que escribió el pasado 9 de noviembre de 2018.

El año pasado, Drogba anunció su retiro de las canchas, terminando con 20 años de carrera en el que cosechó cuatro títulos de la liga inglesa y una Champions League. Tuvo dos etapas con el Chelsea y es considerado como uno de los grandes delanteros en la historia de la Premier.

“Cuando pienso en los últimos 20 años de mi carrera profesional, viendo esa imagen no puedo estar más orgulloso de lo que he logrado como jugador, pero sobre todo cómo este viaje me ha hecho el hombre que soy”, publicó el marfileño en redes sociales.

Con Costa de Marfil jugó 105 partidos y anotó 65 goles, el mejor artillero de su país con su selección. Ayudó a su combinado a disputar su primera Copa del Mundo, en 2006.

Actualmente, Drogba fue incluido en la lista que hizo la revista France Football sobre los mejores jugadores africanos de la historia.

El exjugador del Chelsea es reconocido por sus labores futbolísticas y humanitarias.