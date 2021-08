¿Cuándo se estrena la quinta película de Shrek?

Una de las sagas más queridas de la animación reciente es, sin duda, Shrek. Con cuatro películas, un spin-off centrado en el Gato con Botas y casi una decena de cortometrajes, el ogro de Dreamworks se ha ganado el cariño de una legión de fans que han crecido con sus aventuras.

De hecho, 'Shrek 5' ha sido durante varios días tendencia en redes sociales ya que los fans se preguntan qué será de una secuela. Una quinta entrega que en principio estaba confirmada pero de la que no hay novedades oficiales... desde hace años.

En 2014, el estudio confirmó que habría una quinta película de la franquicia y dos años después Eddie Murphy, quien presta su voz a Burro en la versión original, aseguró en una entrevista a Collider haber leído el guion y que este era "muy bueno".

Aunque en ningún momento se anunció una fecha de estreno, las estimaciones iniciales señalaban el 2019 o el 2020 como posibles años en los que la película podría llegar a los cines.

Sin embargo, estos años se han visto superados por completo y, a día de hoy, la película no solo no se ha estrenado, sino que además no hay noticias de que se esté trabajando en ella.

Entre los posibles motivos por los que el filme ha sufrido este interminable retraso, está el hecho de que el estudio ha estado trabajando en otros títulos como las sagas de Cómo entrenar a tu dragón, Los Croods o Un jefe en pañales, compartiendo esta última a Michael McCullers como guionista de la futura entrega de Shrek.

A pesar de que, poco a poco la agenda del estudio se ha ido aligerando, sigue sin haber noticias en firme sobre la nueva película. La última fecha de estreno valorada según el medio Fandom es el 30 de septiembre de 2022, aunque, muy posiblemente con la pandemia de por medio la cinta se retrase al menos otro año más.

En cuanto al argumento de la próxima entrega poco se ha revelado más allá de que contará de nuevo con la presencia de Shrek, Burro y el Gato con Botas, aunque la presencia de Fiona está en el aire, ya que Cameron Díaz, la actriz que le dio vida en el resto de la saga, dejó la interpretación en 2014.

También se ha señalado que la nueva cinta tiene como propósito reinventar la franquicia sirviendo como una especie de secuela y al mismo tiempo reboot capaz de dar paso a una nueva etapa dentro de la saga. Una saga que con sus cuatro entregas anteriores y su spin-off ha recaudado en cines más de 3,500 millones de dólares.