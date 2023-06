¿Cuánto me darías para que no venda esta foto?

La famosa presentadora de televisión, Atala Sarmiento, recibió un intento de extorsión mediante un mensaje que recibió en redes sociales, acompañado de una foto privada que ella envió a su esposo.

Este intento de extorsión habría ocurrido el pasado 7 de junio, lo que se convirtió en momentos de angustia para la figura pública.

Después de esto Atala decidió no permitir la amenaza y publicó mediante su cuenta de Instagram un comunicado de prensa, en el cual detalló el modo en que fue contactada y sus planes de acción, en especial si la fotografía llega a hacerse pública.

"En el día de hoy, he recibido mensajes privados en mi cuenta de Instagram donde estoy siendo hostigada por una fotografía personal que envié de forma privada a mi esposo", expresó.

“Me llegó un WhatsApp de un número desconocido y lo abro y veo que me pone: Hola Atalita, ¿cuánto dinero me darías para que no le venda esta foto a una revista? Se me cayó el mundo, se me pegó el estómago a la espalda, me quise, lo digo con toda honestidad, matar” reveló Sarmiento.

Las autoridades ya investigan el caso.