Culpa Sony a Disney por ruptura en caso Spider-Man

Ciudad de México.- Sony Studios respondió ante la noticia de que ya no colaborarán con Disney para las próximas películas de Spider-Man y la salida del personaje del Universo Cinematográfico de Marvel.

Según The Hollywood Reporter, la casa productora dijo sentirse decepcionada de que Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, no siga como productor principal de la saga arácnida.

"Muchas de las noticias al respecto tienen que ver con el papel que Kevin Feige realizaba en la franquicia. Estamos decepcionados, pero respetamos la decisión de Disney de no dejarlo continuar como productor de nuestras siguientes películas de Spider-Man", dice un comunicado publicado por Sony.

"Esperamos que esto pueda cambiar en un futuro, pero comprendemos las nuevas responsabilidades que le ha dado Disney, incluidas las nuevas propiedades de Marvel. Sabemos que por eso no puede dedicarse a personajes que no son de su propiedad", se lee en el texto.

Sony Pictures asegura que continuarán por el camino que Feige comenzó al producir los filmes Spider-Man: De Regreso a Casa y Spider-Man: Lejos de Casa.

La ruptura entre ambas empresas se debe a que Tom Rothman, presidente de Sony Studios, y Alan Horn, de Disney, no llegaron a un nuevo acuerdo económico para continuar coproduciendo los filmes de Peter Parker.

El acuerdo que alcanzaron Sony y Disney anteriormente, permitió, además de las dos cintas en solitario de Spider-Man, que el personaje apareciera en películas como Capitán América: Guerra Civil, Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame.