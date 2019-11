Cumple 30 años 'Volver al Futuro II'

Ciudad de México.- Viajar en el tiempo para cambiar el pasado es un recurso narrativo constante en el cine de Hollywood.

Apenas este año, los Vengadores se trasladaron a su primera aventura cinematográfica, ocurrida en 2012, para cambiar el destino al que se enfrentan en Avengers: Infinity War (2018) y Endgame (2019).

Se podría decir que la película que sentó las bases para este tipo de excursiones (y que incluso tiene gran presencia en el tándem taquillero del MCU) es Volver al Futuro (1985), dirigida por Robert Zemeckis.

En especial su segunda parte, que sorprendió a la audiencia y a los críticos no sólo por presentar un 2015 en extremo colorido y alocado, sino por meterse y recrear la primera cinta, que ocurre en 1955. ¿Confuso?

"De haber sabido que íbamos a hacer una secuela, jamás hubiéramos puesto a Jennifer (Claudia Wells) dentro del coche al final de la primera película. ¡Y no hubiéramos hecho que el DeLorean volara!

"Sin embargo, tras pensar en varias ideas, creo que pudimos resolverlo de forma muy creativa, volviendo a 1955 y contando la historia original desde otra perspectiva", reconoció Zemeckis a The Guardian.

El resultado fue una historia llena de paradojas temporales, pero rica en contenido y efectos especiales nunca antes vistos hasta ese momento, creados por Industrial Light & Magic.

Destaca uno de los primeros usos de composición digital y del sistema de movimiento y control de cámara VistaGlide, que permitió que Michael J. Fox interpretara tres personajes distintos en una misma escena.

Eso sin mencionar la tecnología ideada para el filme que terminó por convertirse en realidad, como los tenis con agujetas autoajustables, las hoverboards, las pantallas planas y las videoconferencias.

"Tratamos de hacer del futuro un lugar lindo para vivir", explicó el cocreador de la saga, Bob Gale.

"Lo que está mal en nuestro futuro son el tipo de personas que lo habitan y no tanto la tecnología, como es costumbre en la mayoría de la ciencia ficción pesimista, esa que muestra destinos Orwellianos".

A 30 años de haberse estrenado, el 22 de noviembre de 1989, Volver al Futuro II se mantiene viva, inspirando lo mismo películas de superhéroes, como a desarrolladores científicos y a fans de todo el mundo.